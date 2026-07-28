Zinedine Zidane ya tiene un nuevo desafío en su carrera. La Federación Francesa de Fútbol lo anunció este martes como nuevo entrenador de la selección de Francia. El exfutbolista y exentrenador del Real Madrid asumirá el cargo en reemplazo de Didier Deschamps y firmó un contrato que lo vinculará con los galos hasta después del Mundial 2030.

Durante su presentación oficial en París, Zidane dejó claro que siempre esperó esta oportunidad en su carrera. “Estoy listo para afrontar el desafío. He tenido ofertas estos cuatro o cinco años para tomar un club, las he rechazado todas por la selección“, explicó.

Con 54 años, ‘Zizou’ vuelve a vestir los colores de Francia dos décadas después de disputar su último partido con la selección, la recordada final del Mundial de Alemania 2006 frente a Italia. Anteriormente dirigió al Real Madrid, equipo con el que conquistó tres Champions League consecutivas y dejó una de las etapas más exitosas de su carrera como entrenador.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

El nuevo seleccionador también dedicó unas palabras a Didier Deschamps, quien permaneció 14 años al frente de Francia y conquistó el Mundial de Rusia 2018, además de alcanzar la final de Qatar 2022. Zidane reconoció el trabajo de su antecesor y aseguró que buscará mantener el nivel competitivo de los ‘Bleus’.

Con la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030 como grandes objetivos, Francia inicia una nueva etapa bajo el mando de una de las mayores leyendas de su historia. La expectativa es enorme, ya que Zidane afrontará su primera experiencia como seleccionador nacional tras una exitosa carrera en el fútbol de clubes.

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