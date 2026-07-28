Tras la salida de Deschamps: Zinedine Zidane es el nuevo técnico de Francia. (Foto: AFP)
Tras la salida de Deschamps: Zinedine Zidane es el nuevo técnico de Francia. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Zinedine Zidane ya tiene un nuevo desafío en su carrera. La Federación Francesa de Fútbol lo anunció este martes como nuevo entrenador de la selección de Francia. El exfutbolista y exentrenador del Real Madrid asumirá el cargo en reemplazo de Didier Deschamps y firmó un contrato que lo vinculará con los galos hasta después del Mundial 2030.

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