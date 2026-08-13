La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó este jueves la composición del cuerpo técnico que acompañará a Zinedine Zidane en su estreno como seleccionador de Francia, tras suceder a Didier Deschamps. La principal novedad está en Fabien Barthez, quien asumirá su rol como preparador de arqueros al frente del combinado nacional.

El exguardameta volverá a compartir vestuario con Zidane más de dos décadas después de haber sido compañeros en la selección francesa que conquistó el Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000, dos de los títulos más importantes de la historia de Les Bleus.

Zidane también contará con varios hombres de su máxima confianza durante su etapa en el Real Madrid. David Bettoni será nuevamente su asistente, mientras que Hamidou Msaidie se incorporará como entrenador asistente. La estructura se completa con Grégory Dupont, quien será asesor estratégico y de rendimiento, además de Farid Tabet, entrenador asistente y analista de video, y Clément Ybert, analista de video asistente.

El exguardameta volverá a compartir vestuario con Zidane más de dos décadas después de haber sido compañeros en la selección francesa que conquistó el Mundial de 1998 y la Eurocopa 2000. (Archivo)

El regreso de Dupont también tiene un vínculo especial con la selección francesa. El preparador físico formó parte del cuerpo técnico de Didier Deschamps durante el Mundial de Rusia 2018, donde Francia se proclamó campeona, y posteriormente coincidió con Zidane en el Real Madrid.

Con el cuerpo técnico definido, Zidane inicia oficialmente una nueva era en Francia acompañado por varios rostros conocidos y por una leyenda como Barthez. El reencuentro de los campeones mundiales de 1998 representa uno de los grandes atractivos de un proyecto que buscará mantener a Les Bleus entre las principales potencias del fútbol internacional.

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