Reencuentro de campeones del mundo: Zidane llama a Barthez para su cuerpo técnico en Francia. (Foto: AFP)
Reencuentro de campeones del mundo: Zidane llama a Barthez para su cuerpo técnico en Francia. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) confirmó este jueves la composición del cuerpo técnico que acompañará a Zinedine Zidane en su estreno como seleccionador de Francia, tras suceder a Didier Deschamps. La principal novedad está en Fabien Barthez, quien asumirá su rol como preparador de arqueros al frente del combinado nacional.

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