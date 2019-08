Zinedine Zidane esquivó en su comparecencia en vísperas del estreno liguero del Real Madrid, los nombres del brasileño Neymar y el francés Paul Pogba, centrándose en los jugadores que tiene en su plantilla y expresó su deseo de que siga el japonés Kubo y no se marche cedido.

"Neymar no es jugador del Real Madrid. Los importantes son los que están aquí", aseguró cuando fue preguntado por el brasileño. "Paul es del Manchester United y hay que respetar eso. Nosotros pensamos en el partido de mañana", añadió sobre Pogba.

La sonrisa que Zidane perdió en pretemporada por los malos resultados del Real Madrid, regresó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Valdebebas, desde donde transmitió un mensaje de satisfacción con la plantilla de la que dispone.

"Me conformo con lo que tengo, lo hemos hablado con la persona adecuada del club con la que tenemos que hacer las cosas. Tenemos estos jugadores y es lo que nos interesa, del resto no podemos hablar ni opinar. Estamos con los jugadores que están", afirmó.

"Soy lo que soy, de vez en cuando cada uno tiene su humor y después de un partido que no salen bien las cosas no puedo sonreír, pero no voy a perder la sonrisa. Nosotros jugamos al fútbol, nos encanta, y tenemos suerte de trabajar en lo que nos gusta. Otros viven peor en la vida y nosotros tenemos mucha suerte de estar en el Real Madrid", añadió restando importancia a que no hayan llegado jugadores que deseaba.

Mientras tanto, mostró sus deseos sobre Kubo, al que desea ver toda la temporada entrenando con el primer equipo y compitiendo con el Castilla de Raúl González.

"Kubo es un jugador del Real Madrid y tiene futuro. Sabemos que puede pasar de todo hasta el 31, pero espero que se quede aquí entrenando, progresando y jugar de inicio con el Castilla. Es importante porque es futuro del Real Madrid", dijo.

Zidane dejó claro que la edad de los jugadores no le importa y que cuenta con el brasileño Vinicius. "Tiene 18 años pero la edad no tiene nada que ver, es un jugador importante y voy a contar con él como con todos".

"Lo importante es que los jugadores estén preparados porque luego soy yo el que tiene que elegir el equipo. Es complicado pero es mi trabajo. Vamos a tener muchos partidos y cuento con todos", sentenció.

(EFE)