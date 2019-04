Zinedine Zidane y su nuevo guiño a Hazard: "Siempre lo he apreciado"

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, volvió a lanzar comentarios elogiosos al futbolista belga Eden Hazard, del que dijo "es un jugador que siempre he apreciado".

El DT francés soltó estas declaraciones en conferencia de prensa previo al partido contra el Eibar por LaLiga Santander, dejando en claro su deseo de tener a Hazard entrenando en Valdebebas la próxima temporada.

"Es un jugador que siempre he apreciado y todo el mundo lo sabe. Ha jugado en Francia y le he visto mucho, le conozco personalmente, no es nuevo decir que es un jugador fantástico", señaló Zidane.

Eden Hazard tiene contrato vigente con el Chelsea y su salida dependerá de las negociaciones y la oferta que lance Real Madrid. El club inglés no quiere venderlo, pero el futbolista belga ha expresado su deseo de marcharse.

Sin embargo, existe un problema: Chelsea fue castigado por la FIFA (irregularidades en la transferencia y el registro jugadores menores de edad) y no podrá fichar hasta 2020, tema que podría frenar la salida de Hazard, salvo que la oferta del club blanco sea importante.