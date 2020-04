El futbolista está expuesto a fuertes trabajos físicos, el rigor de una pre temporada o la exigencia de estar en un club de renombre se convierte en una presión que muchos no pueden manejar o intentan soslayarla. Zinedine Zidane anunciaba, un 25 de abril de 2006, su retiro a nivel profesional después del Mundial Alemania 2006, contando que estaba cansado de no poder cumplir objetivos por dos años consecutivos y no iba a aguantar otra temporada más. Y al parecer, el francés se retiró del fútbol antes que este se encargue de dejarlo en el olvido, aunque el final no fue feliz.

“Quería simplemente anunciarles que después del mundial dejaré de jugar al fútbol. Aunque pueda parecer un tanto extraña a dos semanas del final de la liga española y a cincuenta días del inicio de la Copa Mundial, se trata de una decisión muy madurada que me corría por la cabeza desde hace tiempo. Tenía ganas de sacármela. No podía esperar al final del mundial y decir: ‘Bueno, se acabó. Dejo de jugar. Ya podéis buscaros otro jugador’. Era importante hacerlo hoy para que el club tenga tiempo de organizarse. Es el cuerpo el que ha decidido. Me ha dicho que no podía volver a empezar otra temporada. Ya llevo dos años en que los resultados no han estado a la altura de las expectativas. Al ver que no alcanzo mis objetivos, se me han quitado las ganas de volver a intentarlo un tercer año sabiendo que no lo puedo hacer mejor. Y además, ya he llegado a una edad en la que cada vez es más difícil”, explicaba Zidane acerca de su decisión.

Esta decisión que fue premeditada, el jugador ya lo había conversado con algunos referentes del equipo y el revuelo que causó este anuncio permitió un mar de aplausos en lo que fue su último encuentro en el Santiago Bernabeu ante Villarreal por la penúltima fecha de La Liga. Los hinchas de Real Madrid ya tenían a Zidane en su corazón y de inmediato se venía a la mente el recuerdo de aquel gol en la final de UEFA Champions League 2001-2002 ante Bayer Leverkusen que le permitió al cuadro español conquistar el trofeo.

EL MUNDIAL

A sus 34 años, el francés ya tenía una carrera hecha y cualquier situación no iba a poder opacar lo que sería su último mundial con la selección de su país que ya lo había visto gritar campeón en 1998 frente a Brasil. Francia llegaba, como siempre, con el rótulo de favorito al certamen. Zidane era un capitán indiscutido y solo se perdió un partido de la fase de grupos por acumulación de amarillas. Su cuota goleadora comenzó a aparecer en las rondas eliminatorias y en octavos de final dio la última estocada ante España.

El suspenso de poder jugar su último partido se fue prolongando de acuerdo al accionar del equipo ‘galo’. Parte de un mundial con gran revuelo, Zidane anotó de penal el gol que los colocó en la final del certamen. La historia parecía indicar que uno de los mejores jugadores tendría la oportunidad de retirarse como campeón. Algo inédito.

Zidane anotó el único gol en la semifinal ante Portugal del Mundial Alemania 2006. (Foto: Agencias)

LA FINAL ANTE ITALIA

‘Zizou’ disputaría la segunda final de su carrera, el capitán y jugador principal tendría su último partido ante Italia. El panorama se mostró favorable al inicio. Una definición a lo ‘panenka’, de penal, venció a Gianluigui Buffón para colocar en ventaja a Francia que veía de cerca la obtención de su segundo título. Pero no todo era alegría porque a los 17’ del primer tiempo, un cabezazo de Materazzi decretaba la paridad.

El resultado no se movió y el tiempo extra fue vio a dos equipos luchar mano a mano. Pero el desequilibro llegó a los 118’ por una acción insólita. Previo a un cruce de palabras con Materazzi, Zinedine Zidane golpeó al italiano con un cabezazo y lo dejó tendido en el campo de juego. El árbitro no vio la acción, pero el aviso del juez de línea terminó por finiquitar la sanción correcta para el francés que decidió despedirse de esta forma del fútbol.

Francia no pudo estabilizarse con la ausencia de su capitán y perdió dominio en los dos últimos minutos. Si bien no hubo más goles, la ausencia de Zidane significó un gran vacío que terminaría con Italia como campeón en la ronda de penales.

La despedida de ‘Zizou’ es quizá el recuerdo más amargo de la selección, su accionar en el último partido no reflejó lo que fue una carrera de éxito. A pesar de ser capitán, salió por la puerta falsa y queda como el villano de la historia que pudo tener un final feliz. Eso sí, la realidad del francés ahora es otra como director técnico y posee éxito e identificación con Real Madrid.

5 SECRETOS DE ZIDANE EN EL FÚTBOL

Si por algo se recuerda a Zinedine Zidane es por su calidad en el campo de juego, el francés se convertía en el jugador desequilibrante y que podía aportar con una cuota de gol ante momentos difíciles. Posterior a su retiro, charló con Marca de España y dio algunos detalles de como se desenvolvía en el deporte rey.

El disparo, más fuerte con izquierda : "Tiro más fuerte con la izquierda que con la derecha, siempre que el balón llegue en perfectas condiciones. tengo la rodilla izquierda más ágil que la derecha"

El control en el aire: "Es el que más me gusta. Es complicado tienes que colocar la pierna totalmente extendida sobre todo cuando el balón viene de muy lejos y con fuerza. Por eso es complicado, la amortización debe ser clave"

La volea: "Para mí es una de las acciones más maravillosas. No hay gesto técnico mas hermoso y más difícil. pero reconozco que no me sale de manera natural. Debo estar muy solo para intentarlo".

La bicicleta: "Hay mucho ritmo en este regate y creo que la posición de mi cuerpo ayuda especialmente a su ejecución"

La ruleta: “Es un gesto que me cuesta hacer y que entreno mucho”.

