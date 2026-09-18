Zidane y la primera medida en Francia: poner fin al desfile de moda de Mbappé y compañía

Zinedine Zidane comenzó su etapa al frente de la selección de Francia con una medida que busca marcar diferencias desde el primer día. El técnico decidió modificar la llegada de los futbolistas a Clairefontaine y poner el foco en la preparación, dejando de lado una escena que había ganado protagonismo en cada convocatoria.

Durante los últimos años, la llegada de figuras como Kylian Mbappé, Jules Koundé, Ibrahima Konaté y Michael Olise se había convertido en un desfile de moda. Los jugadores aparecían con prendas llamativas, accesorios de lujo y diseños de reconocidas marcas, imágenes que rápidamente eran difundidas por medios y redes sociales.

Según RMC Sport, Zidane determinó que los medios y fotógrafos ya no tendrán acceso a la explanada principal de Clairefontaine durante la llegada de los internacionales. De esta manera, el entrenador busca evitar que ese momento de la concentración se convierta nuevamente en una exposición pública.

⛔️🇫🇷 Zinedine Zidane NO DEJARÁ que los periodistas asistan al “DESFILE” de los jugadores de Francia en su llegada a Clairefontaine.



El DT busca tener MAYOR CONTROL y REDUCIR LA EXPOSICIÓN de los suyos ante las cámaras, en lo que solía ser una pasarela polémica por los LOOKS de… pic.twitter.com/DAcqIhZarH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 18, 2026

La nueva disposición también establece que los futbolistas deberán ingresar al recinto utilizando la indumentaria oficial de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) o ropa de viaje sobria y unificada. La intención del cuerpo técnico sería recuperar un ambiente más reservado y concentrado exclusivamente en las actividades de la selección.

Al respecto, líderes de la selección como Mbappé han recibido las nuevas instrucciones de la mejor manera y comprendiendo la ascendencia de Zidane. Pese a que jugadores como Koundé se habían convertido en íconos de la moda, la orden del cuerpo técnico es inapelable y busca destacar lo deportivo por encima de otros temas.

La decisión de Zidane representa un cambio en la dinámica habitual de ‘Les Bleus’ y refleja el mensaje que pretende transmitir en el inicio de su ciclo.

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