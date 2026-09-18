Zidane y la primera medida en Francia: poner fin al desfile de moda de Mbappé y compañía
Zidane y la primera medida en Francia: poner fin al desfile de moda de Mbappé y compañía
Por Redacción EC

Zinedine Zidane comenzó su etapa al frente de la selección de Francia con una medida que busca marcar diferencias desde el primer día. El técnico decidió modificar la llegada de los futbolistas a Clairefontaine y poner el foco en la preparación, dejando de lado una escena que había ganado protagonismo en cada convocatoria.

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