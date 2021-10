El PSG rompió el mercado europeo desde hace ya varias temporadas, pero hizo mucha más noticia con la reciente incorporación del astro argentino Lionel Messi, quien dejó toda una vida en el FC Barcelona y ahora busca nuevos títulos en París junto a figuras como Kylian Mbappé o Neymar, su ex compañero en el elenco azulgrana.

Pese a todos los millones gastados, el PSG todavía no logra convencer. Para el sueco Zlatan Ibrahimovic, ex jugador del equipo de París, el PSG todavía no es un plantel donde se pueda apreciar un equipo.

“¿Encuentro hoy el equipo más fuerte que el de mi tiempo? No, porque éramos un equipo. Hoy, no es un equipo. No digo que no sea fuerte, pero sí menos bueno que el nuestro en ese momento”, dijo el ex jugador del PSG y Barcelona en entrevista a ‘Telefoot’.

“Cuando se compró el PSG, fui uno de los primeros en fichar. Y estoy muy orgulloso. Sin mí, el PSG no sería lo que es ahora. Algunas personas piensan que vine por el dinero, la ciudad, la vida. No. Yo llegué y todo cambió”, agregó el atacante.

Con respecto a Messi, su ex compañero, indicó: “Es un buen desafío para él. Va a intentar algo nuevo después de mucho tiempo en el Barcelona y llega a un club muy ambicioso que quiere ganar y que todavía está en forma de ascenso”.

Zlatan milita en el Milan, equipo con el que se mantiene en buen nivel, pese a sus 40 años, dando muestras de un talento y físico envidiable. Por el momento el delantero no ha dado a conocer alguna posibilidad de retiro.