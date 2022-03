Zlatan Ibrahimovic suele dejar titulares para los medios cada vez que declara ante los medios. En esta ocasión, no fue la excepción: el astro sueco se refirió a su posible retiro e hizo gala de su modestia. “¿Hasta cuándo jugaré? Hasta que vea que hay alguien mejor que yo”, afirmó con una sonrisa.

El delantero del AC Milan cumplirá 41 años el 03 de octubre de este año pero aún tiene el nivel para seguir en el fútbol profesional. Su actitud lo pone por encima de muchos jóvenes: “No quiero retirarme y luego decir que podría haber seguido, porque me arrepentiría por el resto de mi vida. El futuro aún está por escribirse, no estoy haciendo planes y veremos qué pasa”.

“Quiero jugar todo el tiempo que pueda. La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, así que sigo jugando”, afirmó. Luego prosiguió: “Sé que algún día se detendrá y ya no tendré esa adrenalina. Este es un problema para todos los futbolistas porque tienes adrenalina cuando juegas al fútbol. Esa adrenalina, nunca la vas a poner para otra cosa porque estamos programados”, finalizó.

Zlatan Ibrahimovic: “Dejaré el fútbol cuando vea que hay alguien mejor que yo”

Zlatan habló sobre su posible retiro

En la previa a la victoria frente a República Checa por el repechaje rumbo al Mundial Qatar 2022, Zlatan dijo lo siguiente: “Tengo miedo al final de mi carrera”.

“Tengo ese pequeño miedo sobre qué va a pasar después”, profundizó acerca de su inminente situación. Y pese a que ya se imagina la vida post retiro, no deja de preocuparse por lo que viene: “Sé que tendría otras posibilidades, que voy a tener muchas ofertas, pero esta adrenalina que tengo sobre el césped no la encontraré en ningún sitio. Por eso, tengo ese pánico. Voy a continuar mientras sea posible y disfrutar”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El fútbol está lleno de polémicas y la tecnología puede a ayudar a resolverlas. Sin embargo, algunas decisiones generan discusión. ¿Cómo debería funcionar el VAR? El exárbitro FIFA, Alberto Tejada, despeja las dudas.