El Balón de Oro, uno de los galardones más buscados por los futbolistas, no logró escapar a las ácidas críticas de Zlatan Ibrahimovic, quien habló recientemente del premio y dejó claro que no lo espera ni por casualidad, menos a estas alturas de su carrera.

Fiel a su estilo, el atacante sueco opinó sobre el reconocimiento al mejor jugador del planeta y fue contundente. A su parecer, “estos son premios políticos”, declaró en diálogo con el diario alemán Bild.

“Quieren a ‘Míster perfecto’. Si hablas y dices lo que piensas no los puedes conseguir”, dijo el siempre polémico Zlatan, actual figura del AC Milan. “Es fácil dárselo a quien sea ‘Míster agradable’. No me cambia nada a mí, no me hace ni mejor ni peor”, sentenció al respecto.

En la entrevista, Ibrahimovic también se animó a responder sobre su posible arribo al fútbol alemán. “Siempre he tenido curiosidad por la Bundesliga”, reconoció.

Le hubiese encantado jugar “en un equipo como el Bayern Munich, que es un club increíble”, admitió. “Cada vez que he jugado contra ellos siempre he podido ver sus instalaciones, el estadio, su organización. La historia del club es impresionante”, agregó el sueco.

‘Ibra’ no estuvo presente en el partido de semifinales de la repesca al Mundial Qatar 2022 que Suecia disputaró contra la República Checa. Tras la victoria 1-0 de su selección, el jugador del AC Milan sí estaría preparado para el duelo decisivo ante Polonia el martes 29.

Cambios en el Balón de Oro

El Balón de Oro, el prestigioso galardón atribuido por la revista France Football al mejor y a la mejor futbolista, se alineará en adelante con la temporada deportiva, por ejemplo 2021-2022, y no con el año civil, una de las principales reformas destinadas a convertirlo en “más comprensible”, anunció hace unas semanas la revista.

Entregado en la parte final del año desde su creación, en 1956, el trofeo irá parejo con la temporada futbolística, de agosto a julio, y contará con criterios de atribución más claros, según el nuevo reglamento desvelado por France Football, antes de su edición del sábado.

La próxima entrega del trofeo tendrá lugar en septiembre o en octubre de 2022, y se basará en las actuaciones de la temporada comenzada doce meses atrás, teniendo en cuenta especialmente la Liga de Campeones masculina (final el 28 de mayo) y la Eurocopa femenina (6-31 de julio).

France Football efectuó otras modificaciones notables, como la integración de la antigua estrella Didier Drogba en el comité encargado de preseleccionar a los nominados.

También se producirán modificaciones en el jurado. Aunque seguirá compuesto por periodistas, con un votante por nación, el jurado contará en adelante con 100 electores para el Balón de Oro masculino (por los 170 hasta ahora), correspondiendo a las 100 primeras naciones en la clasificación FIFA, y 50 para el Balón de Oro femenino, bajo el mismo criterio. Una forma, según ‘FF’, de garantizar “la evaluación” más correcta posible de los votantes y su acceso a las imágenes de los partidos.

Por último, los criterios de atribución serán clarificados: el aspecto colectivo y los trofeos conquistados pasarán a segundo plano, en beneficio de “las actuaciones individuales”. También se tendrá en cuenta “la clase del jugador y su sentido del fair-play”.

Dejará de tenerse en cuenta el conjunto de la carrera del jugador. Unas medidas que dan respuesta a las críticas que suscitó la concesión del trofeo en 2021 a Lionel Messi, proclamado campeón por séptima ocasión, mientras que el segundo, el polaco Robert Lewandowski, aún no puede presumir de tener en su palmarés este galardón individual.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Fanático entró a la cancha para abrazar a Zlatan Ibrahimovic en el duelo entre Suecia vs Georgia por Eliminatorias Qatar 2022. (Video: ESPN)

TE PUEDE INTERESAR