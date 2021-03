Zlatan Ibrahimovic vivió una experiencia de película el último jueves. El delantero fue uno de los invitados especiales al tradicional Festival de San Remo. Para ello, el sueco salió de las instalaciones del Milan con anticipación. Sin embargo, un problema en la autopista retrasó el arribo del delantero al importante compromiso.

Un accidente en la vía provocó una terrible congestión vehicular. Entonces, el atacante no tuvo mejor idea que bajarse del auto que le trasladaba hasta la cita que tenía pactada. En medio del camino, el futbolista detuvo a un motociclista y le pidió que le llevara. La historia fue narrada por el jugador cuando apareció en escena.

“Estuve tres horas atascado, no pude soportarlo más, tenía que salvar mi festival. Así que le dije a mi conductor ‘abre, déjame salir’. Paré a un motociclista, por suerte era aficionado del Milan, le pregunté si me podía llevar. Mientras me llevaba a San Remo, me confió que era la primera vez que lo hacía en la autopista. Hicimos 60 kilómetros así”, reveló Ibrahimovic.

El escandinavo registró parte del trayecto en un video que está circulando en las redes sociales. El goleador quería tener pruebas de todo lo que ocurrió para cumplir con la organización del Festival San Remo. En el cierre del relato, el referente del Milan bromeó: “Si Zlatan no va al festival, el festival va a Zlatan”.

Más adelante, Ibrahimovic continuó con lo suyo y se robó el show. El delantero se juntó con Sinisa Mihajlovic, entrenador del Bologna, Amadeus y Fiorello, los presentadores del evento, para cantar el tema Io Vagabondo. Así, la participación de Zlatan fue una de las atracciones del conocido festival.

