A diferencia de hace 30 años, en el mundo del fútbol hoy ya no es suficiente con saber pegarle bien al balón. Atrás quedaron aquellos futbolistas que se graduaban de cracks por tener un juego atildado con el esférico en los pies, pero que provocaban que su equipo jugara con un hombre menos cuando se trataba de recuperar la pelota. Hoy la alta competencia exige que los once se pongan el overol cuando se trata de correr. En resumen, así como sucede con la parte estratégica, psicológica y táctica, estar bien preparado en el aspecto físico y bien alimentado es igual de importante para ser un mejor jugador, para ser un mejor equipo. ¿Y qué sucede en estos tiempos de cuarentena por el coronavirus?

Esto viene siendo motivo de preocupación para los distintos cuerpos técnicos que participan en la Liga 1. Dicha competencia se paró indefinidamente como medida para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país y, por ende, los entrenamientos colectivos siguen en ‘stand by’. Pese a que se le encarga un determinado plan de trabajo a cada jugador vía internet, esto parece no ser suficiente para mantener a sus planteles en un estado óptimo. En lo futbolístico, al menos, está claro que es imposible hacerlo a distancia o a través de una pantalla. “El crecimiento individual no es virtual, tiene que ser presencial. Es la única manera de ver algunas cosas, no hay forma de enseñarle a alguien cómo defender o atacar por video y es una deuda que tenemos que llenar apenas se active todo esto”, ya lo explicó el técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera.

Entonces, las preguntas que surgen son: ¿Cuando se reanuden los entrenamientos presenciales, cuál será el camino que tomarán los preparadores físicos para volver a poner a punto a sus jugadores y evitar futuras lesiones? ¿De qué sirven los trabajos individuales que vienen realizando los futbolistas en sus casas y que muestran todos los días en sus redes sociales? El Comercio recurrió a cinco expertos para contestar dichas interrogantes.

1) Sobre el plan a seguir en la reanudación de los entrenamientos.

2) Sobre los entrenamientos individuales que vienen realizando los futbolistas en sus casas.

LUIS VÍLCHEZ

Preparador físico en el fútbol peruano

Luis tuvo la experiencia de ser preparador físico del San Simón de Moquegua. (Foto: Facebook)

1) Habría que ver cómo están tomando esta pausa. Al reanudar, si la carga es muy intensa y si vas a meter una carga no periodizada, lo que va a pasar es que el futbolista se va a lesionar. El jugador peruano no es fuerte en este sentido. El argentino trabaja en el gimnasio tres veces por semana, algo que no sucede con el peruano. Ahora, si en el trabajo de la semana la carga es netamente física, el jugador va a llegar con muchos problemas al partido. Se tiene que hacer mucho trabajo en espacio reducido enfocándonos en la parte física y técnica. Todos en esta cuarenta estamos subiendo unos kilos y a los futbolistas también les va a costar.

2) Definitivamente no es lo mismo cuando se habla de este tema en clubes amateurs que en profesionales. He visto que algunos jugadores están haciendo trabajos individuales para conservar su condición física. Sin embargo, no es lo óptimo porque se debe dar el trabajo integral. Yo envió un plan a cada uno de los jugadores, que lo graben y yo corrijo. Esa es la forma de planificar. No es lo correcto, pero es lo único que queda para cerciorarte que están trabajando en sus respectivos hogares.

SESBASTIÁN PARAUT

Actual preparador físico del The Strongest de Bolivia

Sebastián se caracteriza por ser muy detallista y meticuloso cuando se trata de ejecutar los trabajos físicos con los futbolistas. (Foto: Facebook)

1) La idea es que plasmen lo mismo en cada domicilio. Lo complicado es que no se sabe exactamente cuándo se reanuda todo, y esa es la mayor incomodidad de cada uno de los cuerpos técnicos. No van a llegar como si estuvieran trabajando en cancha, eso es una realidad para todos los planteles. Esto también va a afectar en el aspecto socioafectivo, que pesa mucho en el fútbol, porque cada uno está entrenando por su propia cuenta. La verdad es que tenemos que esperar que vuelvan, analizar y diagnosticar luego qué se tiene que hacer.

2) Es muy difícil. Cambia el contexto porque ellos están entre cuatro paredes. También hay que tener en cuenta que el trabajo físico no está aislado de la parte táctica, técnica y estratégica. Todo está relacionado. Todos estos aspectos también se van a resentir. La idea es que desde casa mantengan algunos valores y la vuelta sea menos grave. El futbolista es un sujeto pensante y la preparación física se trabaja desde la complejidad de los entrenamientos. Lo físico siempre se trabaja con los condicionantes que simulen lo más posible un encuentro. Por eso es tan distinto.

FERNANDO GILARDI

Fisioterapeuta de Sporting Cristal

Fernando viene trabajando desde hace un buen tiempo en tienda celeste. (Foto: captura)

1) Para comenzar, voy a darte una postura muy personal y no hablo a nombre del club. Se necesitan tiempos para volver a adaptarlos a las cargas de entrenamiento. Una cosa es estar entrenado y otra es estar entrenado para jugar al fútbol. Lo ideal sería que se tomen el tiempo necesario para volver a adecuarse en lo físico. Lo mejor sería que la exigencia vaya de menor a mayor. Se va a hacer una valoración para evitar las lesiones. Ellos están haciendo un entrenamiento que puede hacer, como se dice, cualquier hijo de vecino para mentenerse bien, pero no un futbolista.

2) La diferencia de carga de entrenamiento y la forma de monitorearlo es complejo. No solo se trata de cargas, te explico. Yo puedo estar recontra entrenado en mi casa, pero a la hora de jugar al fútbol, esto es otra cosa. Te pongo un ejemplo: una persona que corre maratón esta superentrenado pero no podría jugar al fútbol, y viceversa. Nunca se van a comparar los trabajos presenciales y cada deporte necesita entrenamientos específicos. Son futbolistas y su deporte lo hacen en un campo de juego. Esto se da chocando, persiguiendo el balón, tomando decisiones, etc. Esto no se da entrenando individualmente.

LUIS COTILLO

Médico del Sport Boys con amplia experiencia en deporte y en clubes del fútbol peruano

El doctor Luis Cotillo se desempeña actualmente como médico del Sport Boys del Callao. (Foto: Facebook)

1) Cuando se reanuden los entrenamientos, se necesitarán por lo menos de 15 a 20 días trabajos físicos. Lo que se dice es que el torneo comenzará cuatro semanas después de que acabe la cuarenta. Lo recomendable es hacer una especie de minipretemporada. Si se regresa antes, lo más probable es que los futbolistas tengan gran riesgo de romperse. Las lesiones que mayormente se dan después de este tipo de paralizaciones son los desgarros musculares. Es un caso hipotético, claro está. Estar bien hidratado y controlar el peso son claves para que los jugadores puedan regresar lo menos afectados posible.

2) No son suficientes estos ejercicios, sobre todo con el objetivo de evitar futuras lesiones. Estos trabajos se realizan para fortalecer la musculatura. En Sport Boys estamos haciendo un seguimiento al máximo para que todo se cumpla por videoconferencia, pero obviamente sabemos que no es todo. Los jugadores de acá, en comparación a los de Europa, no tienen todos los elementos a la mano en su casa para trabajar como se debe. Son realidades económicas distintas.

NATHALY AGUILAR

Nutricionista

Nathay es especialista en nutrición clínica y ha sido invitada a diversos medios de comunicación para disipar dudas. (Foto: Facebook)

1) Muchas veces estos deportistas no tienen la debida educación nutricional. Esto va a generar que aumenta la grasa y que disminuya el músculo. Esto va a provocar que se vuelvan más lentos y el incremento de peso en general, no solo de grasa. Definitivamente, va a disminuir su potencia y se va a ver plasmado en los entrenamientos que tengan cuando vuelvan a sus clubes. Cuando regresen, van a tener que tener mayores restricciones en su nutrición.

2) Existen diferentes casos. Hay clubes que sí están llevando el seguimiento nutricional, que generalmente son los equipos más grandes. El plan a seguir se basa en cómo hayan estado sus evaluaciones antes de la para, el cual está relacionado con la masa muscular y el tejido adiposo. A partir de esto, se le envía los planes cada tres, siete y diez días. Esto último es para los superdisciplinados. Generalmente los clubes manejan buffet y los nutricionistas están acompañando al jugador para instruirlos. No es lo mismo el seguimiento presencial que a distancia. Las horas de entrenamiento generan un gasto calórico, y esa energía acumulada se va a almacenar como peso. tema importante es la retribución de líquidos

MÁS EN DT...

VIDEOS RECOMENDADOS