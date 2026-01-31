La empresa 1190 Sports Perú se pronunció tras la polémica que se generó en el inicio de la Liga 1 2026, luego de que el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo no fuera transmitido por televisión. En un comunicado oficial, la firma explicó que tras semanas de diálogo con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) lograron acuerdos sobre los pagos pendientes a los clubes participantes, lo que permitirá normalizar la situación de la transmisión de los encuentros.

El compromiso no se pudo ver en vivo originalmente porque Sport Huancayo —club local en ese duelo— prohibió la entrada de las cámaras de televisión a raíz de una deuda de la empresa con el equipo huancaíno. Esto ocurrió tras un cambio en el reglamento de la Liga 1, que este año permite que los clubes decidan si autorizan o no la transmisión de sus partidos si existen incumplimientos contractuales.

En su escrito, 1190 reafirmó su compromiso con el desarrollo del torneo y anunció que todos los partidos de la Liga 1 2026 serán transmitidos exclusivamente por la señal de L1 Max, una vez firmadas las adendas que formalizan los acuerdos de pago con la FPF y los clubes. Esta promesa busca calmar el malestar de los hinchas, que vieron el inicio del Torneo Apertura sin cobertura televisiva oficial.

No obstante, la situación desencadenó un nuevo capítulo, ya que Indecopi inició una investigación por presunta publicidad engañosa debido a la falta de transmisión del encuentro entre Alianza Lima y Sport Huancayo, a pesar de las expectativas generadas sobre la cobertura de toda la fecha. La entidad busca verificar si las comunicaciones públicas sobre la transmisión de los partidos cumplieron con las normas vigentes.