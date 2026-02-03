2 de Mayo vs Alianza Lima: últimas noticias del partido por la fase preliminar de la Copa Libertadores

2 de Mayo vs Alianza Lima EN VIVO: Últimas noticias del partido de ida de la fase preliminar de la Copa Libertadores
El objetivo de los 'grones' es superar las fases preliminares del torneo para ganarse un lugar en la etapa de grupos, tal como lo hizo el año pasado, cuando era dirigido por Néstor Gorosito.
El equipo de La Victoria, que en las últimas semanas se vio sacudido por un caso de indisciplina que involucró a tres jugadores, separados indefinidamente del plantel principal, ya se encuentra en suelo paraguayo y está listo para comenzar su andadura en el torneo de clubes más importante de Sudamérica.
Alianza Lima, club peruano que dirige el argentino Pablo Guede, llega a este encuentro con la motivación al tope tras debutar con un gran triunfo en la liga peruana. Los blanquiazules ganaron 2-1 a Sport Huancayo en calidad de visitantes, y sumaron así sus primeros tres puntos en el campeonato nacional. Los goles de la victoria fueron de Paolo Guerrero y Alan Cantero.
El encuentro será transmitido EN VIVO por las señales de ESPN y Disney Plus, y también por el canal de YouTube de Telefe y vía Pluto TV. Las incidencias online podrás seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
El partido se jugará este miércoles 4 de febrero, a las 7:30 p.m. (hora peruana / 9:30 p.m. en Asunción), en el estadio Río Parapití, ubicado en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.
