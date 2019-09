A 23 años de la partida de 'Lolo' Fernández: ¿Es verdad todo lo que se cuenta sobre el ídolo crema?

Este martes se cumplen 23 años del fallecimiento del máximo ídolo de Universitario de Deportes, Teodoro 'Lolo' Fernández Meyzán. Y, aunque pasó ya bastante tiempo desde su partida, la figura del 'Cañonero' sigue ganando seguidores con nuevos hinchas cremas. El fanatismo descontrolado hacia el ex artillero merengue es un legado familiar que sigue pasando de padre a hijo a través de las distintas generaciones. ¿Las razones? Son los seis nacionales títulos que le dio al club, los 180 goles anotados y, por sobre todas las cosas, las múltiples muestras de afecto que le dio el exgoleador a la institución merengue.

La histórica figura de 'Lolo' también cuenta con detractores. Porque si de un bando lo idolatran, le hacen banderas y hasta lo santifican, del otro lo han convertido en memes y sus proezas han sido caricaturizadas. A continuación intentaremos responder algunas preguntas sobre el 'Cañonero' que, hasta en estos tiempos en los que google todo lo sabe, no se han podido encontrar respuesta: ¿Es Lolo Fernández más mito que leyenda?

¿Es verdad que ‘Lolo’ rechazó un cheque en blanco de Colo Colo de Chile?

El relato indica que, en un acto de amor hacia la ‘U’, Lolo decidió descartar la posibilidad de ganar lo que hubiese querido en el cuadro chileno. El relato indica que el conjunto sureño estaba desesperado por tener al delantero peruano entre sus filas, pero que el 'Cañonero' no se dejó seducir por el dinero y reafirmó sus votos de amor hacia la camiseta crema, incluso por encima de incalculables fajos de dinero.

El periodista Miguel Villegas de esta casa editora narra en su libro “Padre Nuestro” historias inspiradas en el '9' eterno de los merengues. Es una voz autorizada sobre la materia ‘Lolo’ Fernández.

Entrevista al escritor y periodista Miguel Villegas.

“Es verdad según la versión de ‘Pancho’ Alsina, que es el seudónimo de un periodista chileno que escribió una columna hace mucho tiempo atrás. En esta hace referencia y utiliza la frase 'cheque en blanco' para retratar que rechazó una oferta de dinero por x cantidad de dinero. Hasta el día de hoy no se conoce más que solo su testimonio. En mi investigación yo solo tengo pistas, pero no una certeza de que sucedió exactamente así”, señaló Miguel.

¿Por qué se le atribuyen milagros a 'Lolo'?

Cuando presencian un partido de Universitario en el estadio Monumental, es normal observar como los hinchas miran hacia el cielo y, juntando las manos, le piden a ‘Lolo’ que intervenga celestialmente dentro del campo para ganar los tres puntos. Además, los más exacerbados no dudan en rezar y pedirle ayuda al goleador para solucionar cualquier aspecto de la vida.

El periodista y escritor Miguel Villegas publicó "Padre nuestro" en en agosto del 2015.

Con dos años de trabajo previo y bajo el sello Hualcará Editores, "Padre Nuestro" aborda la figura de Lolo Fernández a partir de cinco historias reales.

“Dentro de mi radar cercano, nadie me ha confirmado que ‘Lolo’ cumplió un milagro. Sin embargo, lo que sí creo es que todo esto depende de cuanta fe le tengas. Y sí conozco muchas personas que tienen mucha fe en ‘Lolo’. No es gratuito, claro está, ya que todas estas personan ven en él un ejemplo dentro y fuera de las canchas porque en verdad lo es”, afirma Villegas.



'Lolo' puede no ser realmente milagroso, más bien el milagro es que los hinchas le sigan adjudicando hasta hoy en día poderes de cualquier santo. El fanatismo y la fe lo pueden todo.

¿El sueldo de 'Lolo' era 2,50 soles?

Hay una frase icónica que mencionó 'Lolo' en una de sus últimas entrevistas antes de partir. La misma se la dio al desaparecido periodista Litman Gallo, quien habló con el máximo ídolo de Universitario en 1983, con motivo de los 30 años de su último partido oficial con la camiseta de sus amores. “Dos soles cincuenta, imagínate, y uno feliz, porque jugaba por amor a esa camiseta”, afirmó ‘Lolo’. ¿Pero era verdad que ese era el sueldo del mítico artillero o solo fue una metáfora?

Según Villegas, la realidad estaría más cerca de la segunda teoría planteada. Aunque claro, eso no descalifica que las ganancias económicas de ‘Lolo’ hayan sido paupérrimas, como la mayoría de los futbolistas de esa época marcada por el amateurismo en el fútbol peruano.

Prueba de ello es que varios futbolistas de esa etapa del fútbol peruano trabajaban en la semana en rubros completamente alejados del fútbol. Tenían que arreglárselas en otros campos, el balón no les daba de comer. Así que, aunque no hayan sido 2,50 soles la cifra exacta que percibía, ya jugar con la pasión que lo hacía por la 'U' , sin un gran incentivo monetario, sigue siendo un sacrificio de 'Lolo' a valorar.

¿El potente remate de ‘Lolo’ desmayaba arqueros y rompía las redes de los arcos?

Según la versión de Gonzalo García Bedón, autor del exitoso libro “La camiseta de Lolo”, el fuerte disparo del 'Cañonero’ si era capaz de provocar aquella temeraria consecuencia en los goleros rivales. Y más todavía. “El reconocido periodista Teodoro Salazar Canaval me contó una vez que presenció como el arquero de Vélez Sarsfield, Jaime José Rotman, recibió un gol por parte de ‘Lolo’ con una particularidad: el guardameta terminó dentro del arco con la pelota en sus manos”.

Gonzalo García Bedón en al foto. "La camiseta de Lolo" no solamente es un libro para los hinchas de la 'U', es también un libro para los amantes del fútbol, ya que en sus páginas hablas de la historia del fútbol peruano.

Además, el mismo Bedón hace hincapié en otros factores que respaldan más relatos sobre el exfutbolista. Está, por ejemplo, en el que se asegura que los rivales le huían a formar parte de la barrera cuando él se disponía a ejecutar un tiro libre. Porque si 'Lolo' estaba enfrente, el miedo a recibir un pelotazo era mayor que la intención de evitar un gol. O, en otras narraciones, donde se dice que el goleador rompía las redes literalmente.

“Un futbolista de esa época amateur tenía razones para negarse a formar parte de la barrera. Primero, la pelota de ese entonces era mucho más pesada, los mismos arqueros tapaban sin guantes que amortigüen el disparo. A eso se le suma que el jugador no ganaba lo suficiente para poner en riesgo su integridad física, y ni siquiera había una ambulancia como hoy en día ante cualquier situación peligrosa”, indicó Bedón.

Pero, más allá de lo que se pueda decir sobre estos mitos, que son debatibles o no, hay cuestiones que no admiten dudas sobre 'Lolo' Fernández: le dio seis copas al equipo de sus amores, con este obtuvo un promedio demoledor de 0,87 por encuentro, y le entregó al país el título de los Juegos Bolivarianos (1938) y de una Copa América (1939); además de ser el goleador histórico de la selección en el torneo continental (15 goles), por encima del mismísimo Paolo Guerrero (14). Y ,con todos estos galardones, de lo que sí sobran registros es que fue una persona que brillaba por encima del resto por su don de gente. Habrá que hacerse la pregunta, ¿qué hinchas de otros equipos están en capacidad de decir todo esto sobre sus ídolos?

