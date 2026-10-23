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Fortuna Sittard y su homenaje a Santa Rosa de Lima: la historia de la santa peruana en un club de Países Bajos (Foto: Fortuna Sittard)
Fortuna Sittard y su homenaje a Santa Rosa de Lima: la historia de la santa peruana en un club de Países Bajos (Foto: Fortuna Sittard)
Por Jean Pierre Maraví Coppa

La camiseta del Fortuna Sittard que lleva la imagen de Santa Rosa de Lima tiene una historia que se remonta a más de 350 años y que une a una ciudad de los Países Bajos con el Perú. Mark Drost, director comercial del club neerlandés, explicó a El Comercio que la indumentaria nació como un homenaje a la historia y la identidad de Sittard, localidad que mantiene una estrecha relación con la primera santa de América.

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