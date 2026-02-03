¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo: canales TV para ver partido por Fase Preliminar de Copa Libertadores?

Alianza Lima visita este miércoles 4 de febrero a 2 de Mayo por el partido de ida de la Fase Preliminar de la Copa Libertadores en el estadio Rio Parapiti. Los íntimos llegan como favoritos al partido en Paraguay, luego de iniciar con una victoria en la Liga 1, además, con la experiencia de pasar llaves de esta magnitud, ya que, la temporada pasada también comenzó en la Conmebol Libertadores desde la primera fase. A continuación, te dejaremos todos los horarios del partido y los canales de transmisión para que no te pierdas los detalles.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 1:30 a.m.

La hora de inicio del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores 2026 es a las 7:30 p.m. en Perú. Mientras que, en Paraguay, comienza a las 9:30 p.m.

En países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 8:30 p.m. Y finalmente, en México y Centroamérica a la 6:30 de la tarde.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Fase Preliminar de laCopa Libertadores desde el estadio Rio Parapiti.

Canales TV para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores 2026

El partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores 2026 será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica. Por otro lado, en países como Argentina lo pasa Telefe y FOX Sports. En Chile, podrás mirar el partido a través de Chilevisión y ESPN Premium.

