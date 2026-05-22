Alianza Lima recibe a Chankas este sábado 23 de mayo del 2026 con la oportunidad de gritar campeón del Torneo Apertura. En el estadio Alejandro Villanueva, el equipo dirigido por Pablo Guede tiene la complicada misión de sacar los 3 puntos frente a los de Andahuaylas para lograr su primer torneo corto del año. Con una ajustada victoria frente a Cienciano, los íntimos llegan a Matute con la oportunidad de cerrar el Apertura como campeones. Revisa la hora del partido en Perú y toda Sudamérica, incluyendo, México, España y Estados Unidos.

Revisa a qué hora juega Alianza Lima vs Chankas CYC HOY por la penútima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Chankas HOY por Torneo Apertura, Liga 1?

El partido de Alianza Lima vs Chankas por la jornada 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 empieza a las 8:30 PM de Perú y 9:30 PM de Estdos Unidos este sábado 23 de mayo del 2026 en el estadio Alejandro Villanueva.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 7:30 PM

: 7:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 PM

8:30 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:30 PM

9:30 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:30 PM

10:30 PM Hora en España: 3:30 AM (domingo 24 de mayo)

¿En qué canal TV ver Alianza Lima vs Chankas por Torneo Apertura, Liga 1?

El partido de Alianza Lima vs Chankas será transmitido a través de Liga 1 Max y Movistar Deportes en Perú. Mientras que en Argentina, Colombia, Ecuador, Chile y resto de Sudamérica lo pasa Fanatiz. En México el partido será transmitido a través de Fanatiz.

Horario, TV y dónde ver en vivo el Alianza Lima vs Chankas por Liga 1 2026

Fecha: Sábado 23 de mayo del 2026

Sábado 23 de mayo del 2026 Partido: Alianza Lima vs Chankas por Liga 1 2026

Alianza Lima vs Chankas por Liga 1 2026 Hora: 20:30 (PER/COL/ECU); 22:30 (ARG/URU)

20:30 (PER/COL/ECU); 22:30 (ARG/URU) Canales TV: Liga 1 Max y Movistar Deportes

Liga 1 Max y Movistar Deportes Streaming: Fanatiz

Fanatiz Estadio: Alejandro Villanueva (Matute)

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Chankas, en Perú?

En Perú, Alianza Lima vs Chankas juegan a las 20:30 horas en horario peruano en el estadio Alejandro Villanueva, este sábado 23 de mayo del 2026.