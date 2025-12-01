Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan por el partido de ida de las semifinales de los playoffs de la Liga 1 en el estadio Nacional. Luego de quedar segundo y tercero respectivamente, ambos equipos luchan por el segundo cupo que te clasifica directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Es importante resaltar que Cusco FC se encuentra esperando al ganador de esta llave para enfrentarse. A continuación, te mostramos los horarios del partido y canales para ver la transmisión en vivo.

El partido por Liga 1 entre Alianza Lima vs Sporting Cristal iniciará a las 8:00 p.m. de Perú y las 10:00 p.m. de Argentina. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el estadio Nacional de Lima.

Horarios del partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de playoffs de la Liga 1 desde el estadio Nacional. Repasa todos los detalles aquí. (Foto: Paloma Del Solar)

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY?

El partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de playoffs de la Liga 1, se jugará este martes 2 de diciembre del 2025 a las 8:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Nacional.

Hora del partido, Alianza Lima vs Sporting Cristal

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos: 8:00 p.m.

8:00 p.m. España: 2:00 a.m.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO

La transmisión del partido por semifinal de Liga 1 entre Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmisitido en Liga 1 Max para todo el Perú a través de los cableoperadores como DirecTV, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. En streaming lo podrás ver por Liga 1 Play. Por otro lado, en Estados Unidos y otros países de Sudamérica, la transmisión va por Fanatiz. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Alianza Lima vs. Sporting Cristal semifinal de los playoffs de la Liga 1. (Foto: Paloma Del Solar)

Alineaciones, Alianza Lima vs Sporting Cristal