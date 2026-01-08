Alianza Lima e Independiente de Avellaneda se verán las caras por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026, desde Estadio Parque Viera de Montevideo. El equipo blanquiazul se encuentra en Uruguay para disputar una serie de amistosos de preparación para la Liga 1 y Copa Libertadores.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. de Independiente?
El partido de Alianza Lima vs. Independiente por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026 se jugará este sábado 10 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo, un recinto con capacidad para albergar a 8 mil espectadores.
Newsletter exclusivo para suscriptores
¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Independiente por Serie Río de La Plata?
La hora del partido entre Alianza vs. Independiente por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026 está programado para las 7:00 de la noche en horario peruano. A continuación, te compartimos los horarios del duelo en el resto de la región.
- México: 6:00 P.M.
- Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 P.M.
- Venezuela Bolivia: 8:00 P.M.
- Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil: 9:00 P.M.
Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. Independiente
- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.
- Independiente: Mateo Morro; Luciano Barros, Fernando Closter, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral, Tomás Parmo; Santiago Montiel y Enzo Taborda.
Contenido sugerido
Contenido GEC