Alianza Lima e Independiente de Avellaneda se verán las caras por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026, desde Estadio Parque Viera de Montevideo. El equipo blanquiazul se encuentra en Uruguay para disputar una serie de amistosos de preparación para la Liga 1 y Copa Libertadores.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. de Independiente?

El partido de Alianza Lima vs. Independiente por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026 se jugará este sábado 10 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo, un recinto con capacidad para albergar a 8 mil espectadores.

¿A qué hora juega Alianza vs. U. de Independiente por Serie Río de La Plata?

La hora del partido entre Alianza vs. Independiente por la fecha 1 de la Serie Río de La Plata 2026 está programado para las 7:00 de la noche en horario peruano. A continuación, te compartimos los horarios del duelo en el resto de la región.

México: 6:00 P.M.

6:00 P.M. Perú, Colombia, Ecuador: 7:00 P.M.

7:00 P.M. Venezuela Bolivia: 8:00 P.M.

8:00 P.M. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil: 9:00 P.M.

📋𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐃𝐎𝐒.



Pretemporada en Uruguay. ✅

Serie Rio de La Plata. ✅



¡𝐀𝐫𝐫𝐢𝐛𝐚 𝐀𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚! 💪🏾🔛 pic.twitter.com/SvAsdwwbSy — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 7, 2026

Posibles alineaciones de Alianza Lima vs. Independiente