Alianza Lima y Sporting Cristal se volverán a ver las caras por la semifinal de vuelta de los playoffs de la Liga 1. El duelo se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, y ambos clubes esperan pasar de ronda para enfrentarse ante Cusco FC.

Recordemos que ‘Perú 2′ accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores; ‘Perú 3′, a la Fase 2; y Perú 3, la Fase 1.

A continuación, te mostramos los horarios del partido y canales para ver la transmisión en vivo.

El partido por Liga 1 entre Alianza Lima vs Sporting Cristal iniciará a las 8:00 p.m. de Perú y las 10:00 p.m. de Argentina. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria.

El partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal por semifinal de playoffs de la Liga 1, se jugará este sábado 6 de diciembre del 2025 a las 8:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Alejandro Villanueva.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

Bolivia, Venezuela: 9:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

Estados Unidos: 8:00 p.m.

España: 2:00 a.m.

Canal TV para ver Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO

La transmisión del partido por semifinal de Liga 1 entre Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmitido en Liga 1 Max para todo el Perú a través de los cableoperadores como DirecTV, Claro TV, Zapping TV, Win TV, entre otros. En streaming lo podrás ver por Liga 1 Play. Por otro lado, en Estados Unidos y otros países de Sudamérica, la transmisión va por Fanatiz. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Alineaciones, Alianza Lima vs Sporting Cristal