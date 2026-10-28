Alianza Lima visita a Sporting Cristal este jueves 29 de octubre del 2026 por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Alberto Gallardo. Los íntimos llegan de una importante victoria ante CD Moquegua que lo mantiene con chances de ganar el Clausura. Por otro lado, Los rimenses sufrieron una dura caída en la altura frente a Cusco FC y ya no depende de sí mismo para quedarse con el torneo corto. ¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY por Torneo Clausura? El partido empieza a las 3:30 PM (hora local). A continuación, te dejamos todos los horarios en el resto del continente.

Revisa los horarios del partido entre Alianza Lima vs Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Alberto Gallardo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Sporting Cristal por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 3:30 PM de Perú y 5:30 PM de Argentina este jueves 29 de octubre del 2026 en el estadio Alberto Gallardo.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 2:30 PM

: 2:30 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 3:30PM

3:30PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 4:30PM

4:30PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 5:30 PM

5:30 PM Hora en España: 9:30 PM

¿En qué canal TV ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Sporting Cristal será transmitido a través de Liga 1 MAX en Perú mediante Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win, Zapping, entre otros. En Estados Unidos, la transmisión de el clásico va a través de Fanatiz.

Hora y canal TV para ver Alianza Lima vs. Sporting Cristal por Liga 1 2026

Fecha : jueves 29 de octubre del 2026.

: jueves 29 de octubre del 2026. Partido : Alianza Lima vs. Sporting Cristal

: Alianza Lima vs. Sporting Cristal Horario : 3:30 PM hora de Perú.

: 3:30 PM hora de Perú. Canal : Liga 1 MAX.

: Liga 1 MAX. Estadio: Alberto Gallardo

Alineaciones de Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Federico Girotti.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Federico Girotti. Sporting Cristal: Enríquez, Leando Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Yoshimar Yotún, Álvarez Wallace, Luis Ibero, Maxloren Castro, Santiago González y Michael Hoyos.