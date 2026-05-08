Alianza Lima y Sporting Cristal se enfrentan en un partidazo este sábado 9 de mayo por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto, desde el Estadio Alenadro Villanueva. Los blanquiazules son líderes del campeonato y dependen de sí mismo para ganar el primer certamen del año; mientras que los celestes no han tenido una regularidad durante la temporada y necesitan dar un golpe de autoridad fuera de casa para regalarle una alegría a sus hinchas. A continuación, revisa a qué hora empieza el partido y en qué canales lo transmiten.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026?
El clásico de Alianza Lima vs Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú este sábado 9 de mayo del 2026.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM
- Hora en España: 3:00 AM del domingo
¿En qué canal TV ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026?
El partido de Alianza Lima vs Sporting Cristal será transmitido a través de Liga 1 MAX en Perú mediante Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win, Zapping, entre otros. En Estados Unidos, la transmisión de el clásico va a través de Fanatiz.
Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1 2026
- Fecha: Sábado 9 de mayo del 2026.
- Partido: Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Liga 1 Max.
- Estadio: Alejandro Villanueva.
Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero; Eryc Castillo y Luis Ramos.
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Santiago Gonzalez, Gerald Távara, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro; Luis Iberico e Irven Ávila.