Alianza Lima y Unión Comercio se verán las caras por la cuarta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Los ‘íntimos’ vienen de una dura derrota en el clásico peruano, pero buscará seguir sumando en la tabla de posiciones. A continuación, conoce todos los detalles del duelo.

¿CUÁNDO JUEGA ALIANZA LIMA VS. UNIÓN COMERCIO?

El duelo por la fecha 4 de la Liga 1 2024 entre Alianza Lima vs. Unión Comercio se disputará este sábado 17 de febrero del 2024 en el estadio de Monumental de la UNSA.

¿A QUÉ HORA JUEGA ALIANZA LIMA VS. UNIÓN COMERCIO?

El partido entre Alianza Lima vs. Unión Comercio está programado para jugarse a partir de las 14:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 14:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Chile: 16:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Paraguay: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

CANAL QUE TRANSMITE ALIANZA LIMA VS. UNIÓN COMERCIO

El Sporting Alianza Lima vs. Unión Comercio se puede ver en exclusiva a través de Liga 1 MAX, canal que televisa la mayoría de encuentros de la Liga 1 Te Apuesto.

DÓNDE VER SPORTING ALIANZA LIMA VS. UNIÓN COMERCIO

Para seguir Liga 1 MAX es necesario contar con DirecTV, Best Cable o Claro TV, plataformas de televisión por cable. El Alianza Lima vs. Unión Comercio también se puede ver vía streaming en DirecTV GO (DGO) y Liga 1 Play mediante diversos dispositivos, como teléfonos smartphones (celular), smart TV, tablets, computadoras (PC), entre otros.