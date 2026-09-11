Alianza Lima y Universitario se enfrentan este sábado 12 de septiembre del 2026 por la jornada 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el estadio Alejandro Villanueva. El conjunto íntimo, dirigido por Pablo Guede, llega con la urgencia de ganar para meterse en la lucha de los primeros puestos, ubicándose momentáneamente en la octava posición con 13 puntos. Su último juego culminó en un empate 1-1 frente a Juan Pablo II College. Por otro lado, Los cremas, al mando de Héctor Cúper, se sitúan en el segundo lugar con 17 puntos, a la caza del líder Deportivo Garcilaso. Vienen de igualar 2-2 contra Comerciantes Unidos en la jornada anterior. Revisa los horarios del clásico y canales TV para ver el partido.

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¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Universitario por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Universitario por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú y 10:00 PM de Argentina este sábado 12 de septiembre del 2026 en el estadio Alejandro Villanueva.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 7:00 PM

: 7:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM

10:00 PM Hora en España: 2:00 AM

¿En qué canal TV ver Alianza Lima vs. Universitario por Liga 1 2026?

El partido de Alianza Lima vs. Universitario será transmitido a través de Liga 1 MAX en Perú mediante Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win, Zapping, entre otros. En Estados Unidos, la transmisión de el clásico va a través de Fanatiz.

Hora y canal TV para ver Alianza Lima vs. Universitario por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 12 de septiembre del 2026.

: Sábado 12 de septiembre del 2026. Partido : Alianza Lima vs. Universitario

: Alianza Lima vs. Universitario Horario : 8:00 PM hora de Perú.

: 8:00 PM hora de Perú. Canal : Liga 1 MAX.

: Liga 1 MAX. Estadio: Alejandro Villanueva

Alineaciones de Alianza Lima vs. Universitario

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Federico Girotti.

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Federico Girotti. Universitario: Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, José Murrugarra, Quiroz, Jairo Concha, Inga; Gianluca Lapadula y Álex Valera.