¿A qué hora inicia Alianza Lima vs 2 de Mayo por partido de vuelta de Copa Libertadores?

Alianza Lima y 2 de Mayo se enfrentan por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 en el estadio Alejandro Villanueva. Este miércoles 11 de febrero del 2026, los blanquiazules tienen la complicada tarea de darle vuelta a la serie en casa, luego de caer por la mínima diferencia ante los paraguayos en condición de visita. El equipo dirigido por Pablo Guede, necesita de 2 goles de diferencia para pasar clasificar a la siguiente ronda. A continuación, te mostramos los horarios del partido y en qué canales ver la transmisión.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores 2026?

La hora de inicio del partido entre Alianza Lima vs 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Fase 1 de Copa Libertadores 2026 es a las 7:30 p.m. en Perú. Mientras que, en Paraguay, comienza a las 9:30 p.m.

En países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 8:30 p.m. Y finalmente, en México y Centroamérica a la 6:30 de la tarde.

Horarios del partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores desde el estadio Alejandro Villanueva.

Hora del partido de Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase 1 de Copa Libertadores 2026

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 p.m.

6:30 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

7:30 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 p.m.

9:30 p.m. España: 1:30 a.m.

Canales TV para ver Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase Preliminar de Copa Libertadores 2026

El partido de de vuelta de Alianza Lima vs 2 de Mayo por Fase 1 de Copa Libertadores 2026 será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para todo el Perú y Sudamérica. Por otro lado, en países como Argentina lo pasa Telefe y FOX Sports. En Chile, podrás mirar el partido a través de Chilevisión y ESPN Premium.

Alianza Lima vs 2 de Mayo por el partido de vuelta de la Fase 1 de la Copa Libertadores desde el estadio Alejandro Villanueva. / HANDOUT

Alineaciones de Alianza Lima vs 2 de Mayo