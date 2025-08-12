¿A qué hora juega Alianza Lima vs. U. Católica HOY? Los blanquiazules siguen con la ilusión de avanzar de fase en la Copa Sudamericana 2025, luego de eliminar a Gremio en los Playoffs, los íntimos tendrán a un duro rival ecuatoriano que terminó la fase de grupos puntero, ganando todos sus partidos de local.

El equipo dirigido por ‘Pipo’ Gorosito no llega en un buen momento, debido a lesiones y malos resultados en la Liga 1 de Perú, sin embargo, su desempeño en los torneos internacionales son muy llamativos y rescatables, es por eso que llegaron hasta los octavos de final.

La Conmebol programó el partido para que se juegue en Matute este miércoles 13 de agosto y aquí te contaremos a qué hora van a jugar, según el país o región en el cual te encuentres.

Mira los horarios del partido entre Alianza Lima vs. U. Católica por octavos de final Ida de la Copa Sudamericana 2025.

¿A qué hora juega Alianza vs. U. Católica HOY?

La hora del partido entre Alianza vs. U. Católica por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana 2025 está programado para las 7:30 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 6:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (jueves 17 de julio)

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. U. Católica, playoffs Copa Sudamericana?

El partido de Alianza Lima vs. U. Católica por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este miércoles 13 de agosto del 2025 en el estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde juega Alianza vs. U. Católica, partido de Ida?

El partido de Alianza Lima vs. U. Católica por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en el estadio Alejandro Villanueva, originalmente llamado Estadio Alianza Lima y conocido popularmente como Matute, es un estadio de fútbol de propiedad del Club Alianza Lima de la Primera División del Perú.