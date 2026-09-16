Cienciano y Montevideo City Torque se enfrentan este juves 17 de septiembre por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el Estadio Centenario. El equipo cusqueño parte con ventaja en la serie, luego de que en el partido de ida se impusiera por 2-0 con goles de Cristian Souza y Maximiliano Amondarain. ¿A qué hora juega Cienciano vs. Montevideo City Torque HOY? Entérate todos los detalles del inicio del partido aquí.
¿A qué hora juega Cienciano vs. Montevideo City Torque HOY por Copa Sudamericana 2026?
El partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque por cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana empieza a las 7:30 PM de Perú y 9:30 PM de Uruguay este jueves 17 de septiembre del 2026 en el Centenario.
- Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 6:30 PM
- Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 7:30 PM
- Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 8:30 PM
- Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 9:30 PM
- Hora en España: 2:30 AM
¿En qué canales TV transmiten Cienciano vs. Montevideo City Torque EN VIVO por Copa Sudamericana 2026?
El partido de Cienciano vs. Montevideo City Torque por cuartos de final de la Copa Sudamericana será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium en Perú mediante cable y streaming. En el resto de América, incluyendo a Uruguay, el partido va a través de ESPN y Disney+ Premium.
¿Dónde ver Cienciano vs. Montevideo City Torque ONLINE por Copa Sudamericana 2026?
El partido entre Cienciano vs. Montevideo City Torque por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana, lo pasan por streaming online en Disney+ Premium.
Hora y canal TV para ver Cienciano vs. Montevideo City Torque ONLINE por Copa Sudamericana 2026
- Fecha: jueves 17 de septiembre del 2026.
- Partido: Cienciano vs. Montevideo City Torque
- Horario: 7:30 PM hora de Perú / 9:30 PM hora de Uruguay
- Canal: ESPN y Disney+ Premium
- Estadio: Centenario