Sporting Cristal y Universitario se enfrentarán por segunda vez en el año en la Liga 1. Esta vez, el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 se jugará en el estadio Nacional de Lima. Los rimenses llegan con los ánimos al tope, luego de vencer por la mínima diferencia al Deportivo Garcilaso en el Cusco. Por otro lado, el equipo crema derrotó 2-1 a Aayacucho FC con un gol de último minuto, que le permitió al equipo de Fossati acercarse al tricampeonato.

¿A qué hora juega Cristal vs. Universitario HOY?

La hora del partido entre Cristal vs. Universitario por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Nacional está programado para las 8:00 p.m. en horario peruano.

Mira los horarios del partido de Sporting Cristal vs. Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Nacional. / Pressinphoto

Hora del partido de Universitario vs. Cristal

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.

Canal de TV para ver Cristal vs. Universitario EN VIVO

La transmisión del partido de Cristal vs. Universitario por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 será transmisitido en EXCLUSIVA por Liga 1 Max para todo el Perú. Por otro lado, en El Comercio podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

¿Cuándo juegan Cristal vs. Universitario?

El partido de Cristal vs. Universitario por la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 se jugará el jueves 23 de octubre del 2025 en el Estadio Nacional de Lima.

Posibles alineaciones de Cristal vs. Universitario