Universitario de Deportes venció 1-0 a Alianza Lima en el clásico disputado el sábado 4 de abril de 2026 por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1. El único gol del encuentro lo marcó Martín Pérez Guedes, quien definió con precisión para darle el triunfo a los cremas en el Estadio Monumental. El duelo también tuvo polémica, ya que el VAR evitó la expulsión temprana de Luis Advíncula. Con este resultado, Universitario cortó el invicto de su clásico rival y se mete en la pelea por los primeros lugares del campeonato.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs Alianza Lima por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 8:00 PM de Perú y 10:00 PM de Argentina este sábado 4 de abril del 2026 en el estadio Monumental.

Hora en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica : 7:00 PM

: 7:00 PM Hora en Perú, Colombia y Ecuador: 8:00 PM

8:00 PM Hora en Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 PM

9:00 PM Hora en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 PM

10:00 PM Hora en España: 2:00 AM

Revisa los horarios del partido de Universitario vs Alianza Lima y qué canales transmiten el clásico por la jornada 9 de la Liga 1 en el estadio Monumental este sábado 4 de abril del 2026.

¿En qué canal TV ver Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs Alianza Lima será transmitido a través de Liga 1 MAX en Perú mediante Movistar TV, Claro TV, DirecTV, Win, Zapping, entre otros. En Estados Unidos, la transmisión de el clásico va a través de Fanatiz.

Hora y canal TV para ver Universitario vs Alianza Lima por Liga 1 2026

Fecha : Sábado 4 de abril del 2026.

: Sábado 4 de abril del 2026. Partido : Universitario vs Alianza Lima

: Universitario vs Alianza Lima Horario : 8:00 PM hora de Perú.

: 8:00 PM hora de Perú. Canal : Liga 1 MAX.

: Liga 1 MAX. Estadio: Monumental

Alineaciones de Universitario vs Alianza Lima

Universitario : Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera.

Miguel Vargas; Caín Fara, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Leandro Alzugaray y Álex Valera. Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni, Marco Huamán; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.