Universitario de Deportes y Deportivo Garcilaso se verán las caras por la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. El conjunto ‘crema’ se impuso sobre Sport Huancayo en el Estadio Monumental, gracias a este resultado se colocaron en la segunda posición con el mismo puntaje del líder Sporting Cristal. Por su lado, los cusqueños llegan tras lograr la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

¿CUÁNDO JUEGA UNIVERSITARIO VS. GARCILASO?

El duelo por la fecha 7 de la Liga 1 2024 entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso se disputará este viernes 08 de marzo del 2024 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A QUÉ HORA JUEGA UNIVERSITARIO VS. GARCILASO?

El partido entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso está programado para jugarse a partir de las 20:00 (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 19:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Bolivia: 21:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Chile: 22:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

Uruguay: 22:00 horas

Brasil: 22:00 horas

¿QUÉ CANAL TRANSMITIRÁ UNIVERSITARIO VS. GARCILASO?

El encuentro entre Universitario vs. Deportivo Garcilaso por la fecha 7 de la Liga 1 2024 se puede ver en exclusiva a través de Liga 1 MAX, canal que televisa la mayoría de encuentros de la Liga 1 Te Apuesto.

¿DÓNDE VER POR INTERNET UNIVERSITARIO VS. GARCILASO?

Para seguir Liga 1 MAX es necesario contar con DirecTV, Best Cable o Claro TV, plataformas de televisión por cable. El Universitario vs. Deportivo Garcilaso también se puede ver vía streaming en DirecTV GO (DGO) y Liga 1 Play mediante diversos dispositivos, como teléfonos smartphones (celular), smart TV, tablets, computadoras (PC), entre otros.