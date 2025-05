Universitario's forward #20 Alex Valera and Independiente del Valle's Argentine defender #14 Mateo Carabajal fight for the ball during the Copa Libertadores group stage football match between Ecuador's Independiente del Valle and Peru's Universitario at the Banco Guayaquil stadium in Quito,on April 8, 2025. (Photo by Rodrigo BUENDIA / AFP)

/

RODRIGO BUENDIA