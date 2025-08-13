¿A qué hora juega Universitario vs. Palmeiras HOY? El conjunto ‘crema’ tendrá una desafiante serie por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 ante uno de los históricos de Brasil.

Los dirigidos por Jorge Fossati clasificó a estas instancias tras quedar en segunda posición del Grupo B, dejando atrás a Independiente del Valle y Barcelona SC. Por su lado, el ‘Verdao’ lideró el Grupo G.

¿A qué hora juega Universitario vs. Palmeiras?

La hora del partido entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de ida de la Copa Libertadores 2025 está programado para las 7:30 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 6:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (jueves 14 de agosto)

¿Cuándo juega Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores?

El partido de Universitario vs. Palmeiras por los octavos de final de ida de la Copa Libertadores 2025 se jugará este jueves 14 de agosto del 2025 en el Estadio Monumental de Ate.

¿Dónde juega Universitario vs. Palmeiras , partido de ida?

El partido de Universitario vs. Palmeiras por los octavos de final de ida de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en el Estadio Monumental, un recinto ubicado en el distrito de Ate y con una capacidad para 80 mil espectadores.