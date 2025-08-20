¿A qué hora juega Universitario vs. Palmeiras HOY? El conjunto ‘crema’ tendrá su revancha ante el cuadro paulista por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

En el duelo de ida el ‘Verdao’ prácticamente selló su clasificación a los cuartos de final tras vencer por 4-0 a la ‘U’. No obstante, los dirigidos por Jorge Fossati irá en busca de una actuación decorosa.

¿A qué hora juega Universitario vs. Palmeiras?

La hora del partido entre Universitario y Palmeiras por los octavos de final de vuelta de la Copa Libertadores 2025 está programado para las 7:30 de la noche en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 6:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

España: 2:30 a.m. (jueves 14 de agosto)

¿Cuándo juega Universitario vs. Palmeiras por Copa Libertadores?

El partido de Universitario vs. Palmeiras por los octavos de final de vuelta de la Copa Libertadores 2025 se jugará este jueves 21 de agosto del 2025 en el Allianz Parque, Sao Paulo.

¿Dónde juega Universitario vs. Palmeiras , partido de vuelta?

El partido de Universitario vs. Palmeiras se jugará en el Allianz Parque, un recinto ubicado en Sao Paulo y con una capacidad para más de 43 mil espectadores.