¿A qué hora y dónde juegan Universitario vs Cristal, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1?

Universitario vs Sporting Cristal se enfrentan en partido por la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, desde el Estadio Alberto Gallardo. Este sábado 21 de febrero del 2026, ambos equipos miden fuerzas en un compromiso clave para las aspiraciones de pelear por el título de este certamen. Los cremas llegan descansados tras vencer 2-1 a Cienciano, mientras que los celestes empataron de visita ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores y quieren celebrar de local en esta jornada. A continuación, te mostramos los horarios del partido y en qué canales ver la transmisión.

¿A qué hora juega Universitario vs Cristal por la Liga 1 2026?

La hora de inicio del partido entre Universitario vs Cristal por la Liga 1 2026 es a las 4:00 p.m. en Perú; mientras que en países como México y Estados Unidos comienza a las 3:00 p.m. y 5:00 p.m., respectivamente.

En países como Argentina, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 6:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 5:00 p.m. Y finalmente, en Centroamérica a las 3:00 de la noche.

Horarios del partido de Universitario vs Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, desde el Estadio Alberto Gallardo.

Hora del partido de Universitario vs Cristal por la Liga 1 2026

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. España: 10:00 p.m.

Canales TV para ver Universitario vs Cristal por la Liga 1 2026

El partido de Universitario vs Cristal por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 será transmitido a través de Liga 1 Max para todo Perú. Por otro lado, en países como México y Estados Unidos lo pasa Fanatiz.

Alineaciones de Universitario vs Cristal