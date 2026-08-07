Universitario empató 1-1 con Sporting Cristal por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio Monumental, el viernes 7 de agosto del 2026. Gianluca Lapadula abrió el marcador a los 72 minutos con su gol de cabeza, mientras que Yoshimar Yotún, de penal a los 82 minutos puso el empate final.
¿A qué hora juega Universitario vs. Sporting Cristal HOY por Liga 1 2026?
El partido de Universitario vs. Sporting Cristal por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 comienza a las 8:30 PM (hora peruana) y 10:30 PM (hora de Argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del Universitario vs. Sporting Cristal
- Perú: 20:30
- Colombia: 20:30
- Ecuador: 20:30
- Argentina: 22:30
- Uruguay: 22:30
- Brasil: 22:30
- Paraguay: 22:30
- Chile: 21:30
- Venezuela: 21:30
- Bolivia: 21:30
- México: 19:30
- Estados Unidos: 21:30 (GMT-4), 20:30 (GMT-5), 19:30 (GMT-6), 18:30 (GMT-7) y 17:30 (GMT-8).
- España: 3:30
- Guatemala: 19:30
- Nicaragua: 19:30
- Costa Rica: 19:30
- Panamá: 19:30
- Honduras: 19:30
- Puerto Rico: 19:30
- República Dominicana: 19:30
Canales TV que transmiten Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO por Liga 1
El Universitario vs. Sporting Cristal por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 será transmitido a través de Liga 1 Max en Perú por cable y streaming.
Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Universitario vs. Sporting Cristal será televisado por Fanatiz. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Fanatiz.
Y en Estados Unidos, lo transmite Fanatiz y L1 Max por cable y streaming ONLINE.
¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal ONLINE por Liga 1 2026?
La partido entre Universitario vs. Sporting Cristal por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 será transmitido ONLINE por Liga 1 Max, a través de DirecTV, Liga 1 Play, Win, Claro TV y Best Cable. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.