Por Joao Muñoz Tineo

empató 1-1 con por la jornada 4 del Torneo Clausura de la en el estadio Monumental, el viernes 7 de agosto del 2026. Gianluca Lapadula abrió el marcador a los 72 minutos con su gol de cabeza, mientras que Yoshimar Yotún, de penal a los 82 minutos puso el empate final.

Revisa la hora del partido entre Universitario y Sporting Cristal desde el estadio Monumental, este viernes 7 de agosto por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.
Revisa la hora del partido entre Universitario y Sporting Cristal desde el estadio Monumental, este viernes 7 de agosto por la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1.
/ Eurasia Sport Images

¿A qué hora juega Universitario vs. Sporting Cristal HOY por Liga 1 2026?

El partido de Universitario vs. Sporting Cristal por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 comienza a las 8:30 PM (hora peruana) y 10:30 PM (hora de Argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Universitario vs. Sporting Cristal

  • Perú: 20:30
  • Colombia: 20:30
  • Ecuador: 20:30
  • Argentina: 22:30
  • Uruguay: 22:30
  • Brasil: 22:30
  • Paraguay: 22:30
  • Chile: 21:30
  • Venezuela: 21:30
  • Bolivia: 21:30
  • México: 19:30
  • Estados Unidos: 21:30 (GMT-4), 20:30 (GMT-5), 19:30 (GMT-6), 18:30 (GMT-7) y 17:30 (GMT-8).
  • España: 3:30
  • Guatemala: 19:30
  • Nicaragua: 19:30
  • Costa Rica: 19:30
  • Panamá: 19:30
  • Honduras: 19:30
  • Puerto Rico: 19:30
  • República Dominicana: 19:30

Canales TV que transmiten Universitario vs. Sporting Cristal EN VIVO por Liga 1

El Universitario vs. Sporting Cristal por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 será transmitido a través de Liga 1 Max en Perú por cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Universitario vs. Sporting Cristal será televisado por Fanatiz. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Fanatiz.

Y en Estados Unidos, lo transmite Fanatiz y L1 Max por cable y streaming ONLINE.

¿Dónde ver Universitario vs. Sporting Cristal ONLINE por Liga 1 2026?

La partido entre Universitario vs. Sporting Cristal por la jornada 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 será transmitido ONLINE por Liga 1 Max, a través de DirecTV, Liga 1 Play, Win, Claro TV y Best Cable. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.

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