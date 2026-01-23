Universitario de Deportes enfrentará a Universidad de Chile en el marco de la ‘Noche Crema 2026′, este sábado 24 de enero del 2026. El plantel principal será presentado ante la hinchada ‘merengue’ en el estadio Monumental de Ate.

A continuación, te dejaremos todos los horarios del partido y los canales de transmisión para que no te pierdas los detalles desde Matute.

Newsletter exclusivo para suscriptores Jasson Curi Chang te cuenta todas las novedades de Universitario de Deportes, todos los lunes.

¿A qué hora juega Universitario vs. U. de Chile por Noche Crema 2026?

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:45 p.m.

Perú, Colombia, Ecuador: 8:45 p.m.

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:45 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:45 p.m.

España: 1:45 a.m. del domingo

Hora de la Noche Crema 2026, partido de Universitario vs. U. de Chile

La hora de inicio de la Noche Crema 2026 entre Universitario de Deportes y Universidad de Chile es a las 8:45 p.m. en Perú. Mientras que, en Estados Unidos, comienza a las 9:45 p.m., esto dependerá del estado en donde te encuentres.

En países como Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil empieza a las 10:45 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia inicia a las 9:45 p.m. Y finalmente, en México y Centroamérica a la 7:45 de la noche.

Canales TV para ver Universitario vs. U. de Chile por Noche Crema 2026

El partido de Universitario vs. U. de Chile por Noche Crema 2026 será transmitido en una sola señal en Perú. El duelo se podrá ver por televisión a través de TV Perú (Canal 7)

Para ver el partido de U vs. U. de Chile por Noche Crema 2026 por streaming, tienes las opciones de Zapping TV, DGO.

Alineaciones de Universitario vs. U. de Chile

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Edison Flores y Alex Valera.

U. de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Felipe Salomoni; Lucas Romero, Charles Aránguiz; Eduardo Vargas, Javier Altamirano y Lucas Assadi; y Octavio Rivero.