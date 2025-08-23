¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima HOY? Blanquiazules y cremas estarán nuevamente cara a cara en una edición más del clásico del fútbol peruano. Este partido que se disputará en el estadio Monumental es crucial para las aspiraciones de ambos equipos en el Torneo Clausura.

Los íntimos llegan entonados, luego de clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana y meterse entre los 8 mejores del torneo. Mientras que, los cremas, intentarán lavarse la cara, después de quedar eliminados en octavos de final de la Copa Libertadores.

A continuación, te mostramos los horarios del clásico entre Alianza y Universitario para que no te pierdas los detalles de la previa, el partido y más.

Revisa los horarios del clásico entre Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Alianza Lima HOY?

La hora del partido entre Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 está programado para las 5:30 de la tarde en horario peruano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 4:30 p.m.

Ecuador: 5:30 p.m.

Perú: 5:30 p.m.

Bolivia: 6:30 p.m.

Venezuela: 6:30 p.m.

Chile: 6:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 6:30 p.m.

Argentina: 7:30 p.m.

Paraguay: 7:30 p.m.

Uruguay: 7:30 p.m.

Brasil: 7:30 p.m.

España: 11:30 p.m.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Alianza Lima por Liga 1?

El partido de Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 se jugará este domingo 24 de agosto del 2025 en el Estadio Monumental.

¿Dónde juegan Universitario vs. Alianza Lima el clásico?

El partido de Universitario vs. Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, se jugará en el Estadio Monumental U, conocido popularmente como Monumental de Lima o Monumental de Ate y por motivos de patrocinio Estadio Monumental U Marathon, es el estadio principal del Club Universitario de Deportes de la Primera División del Perú.