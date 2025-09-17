El delantero uruguayo estuvo cerca de llegar al Rímac a mitad de año, pero finalmente los celestes ficharon al brasileño Felipe Vizeu.
El delantero uruguayo estuvo cerca de llegar al Rímac a mitad de año, pero finalmente los celestes ficharon al brasileño Felipe Vizeu.
Redacción EC
Redacción EC

vendió al uruguayo Martín Cauteruccio hace algunos meses y, de inmediato, pensó en reemplazarlo con otro delantero de su mismo nacionalidad, .

LEE TAMBIÉN: Facundo Callejo sobre el partido ante la ‘U’ en el Monumental: “Vamos a ir con nuestras armas a tratar de lastimar” | VIDEO

Sin embargo, el actual atacante del Liverpool de su país no pudo resolver su contrato y los celestes apostaron por el fichaje del brasileño Felipe Vizeu.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Carlos Lázaro

Ahora, Hernández, en una entrevista con ‘El Espectador’, contó algunos detalles de su negociación con los celestes y qué espera a final de temporada.

“Firmé un precontrato con Sporting Cristal para el año que viene pero, después de haberlo firmado, el contrato no volvió más. Ya pasaron algunos meses así que la situación está media rara”, indicó el delantero de 35 años.

MIRA: Gustavo Álvarez: “Partido complicado, Alianza Lima hace las cosas bien tanto en el plano nacional como internacional” | VIDEO

“Hay algunas cosas que no están muy claras. Cristal tenía 48 horas para firmarlo y ya pasaron hace rato. Yo sigo tranquilo acá y tratando de hacer lo mejor posible, y cuando termine el campeonato veremos. Si vale la pena, vuelvo al extranjero. Lo tengo que conversar con mi familia”, añadió.

Por parte del club rimense no ha existido pronunciamiento al respecto, pero lo cierto es que Vizeu tiene contrato vigente hasta el 2026.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC