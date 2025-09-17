Sporting Cristal vendió al uruguayo Martín Cauteruccio hace algunos meses y, de inmediato, pensó en reemplazarlo con otro delantero de su mismo nacionalidad, Abel Hernández.
Sin embargo, el actual atacante del Liverpool de su país no pudo resolver su contrato y los celestes apostaron por el fichaje del brasileño Felipe Vizeu.
Ahora, Hernández, en una entrevista con ‘El Espectador’, contó algunos detalles de su negociación con los celestes y qué espera a final de temporada.
“Firmé un precontrato con Sporting Cristal para el año que viene pero, después de haberlo firmado, el contrato no volvió más. Ya pasaron algunos meses así que la situación está media rara”, indicó el delantero de 35 años.
“Hay algunas cosas que no están muy claras. Cristal tenía 48 horas para firmarlo y ya pasaron hace rato. Yo sigo tranquilo acá y tratando de hacer lo mejor posible, y cuando termine el campeonato veremos. Si vale la pena, vuelvo al extranjero. Lo tengo que conversar con mi familia”, añadió.
Por parte del club rimense no ha existido pronunciamiento al respecto, pero lo cierto es que Vizeu tiene contrato vigente hasta el 2026.
