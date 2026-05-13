Resumen

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Adrián Gilabert, abogado de Universitario de Deportes. Foto: Captura de video/Universitario
Adrián Gilabert, abogado de Universitario de Deportes. Foto: Captura de video/Universitario
Por Redacción EC

El asesor legal de Universitario de Deportes, Adrián Gilabert, se pronunció tras la reciente demanda que advertía un supuesto riesgo para la contratación del técnico Héctor Cúper. El abogado crema negó tajantemente cualquier incumplimiento financiero y aseguró que la actual administración continuará al mando del club.

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