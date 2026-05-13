El asesor legal de Universitario de Deportes, Adrián Gilabert, se pronunció tras la reciente demanda que advertía un supuesto riesgo para la contratación del técnico Héctor Cúper. El abogado crema negó tajantemente cualquier incumplimiento financiero y aseguró que la actual administración continuará al mando del club.

Gilabert explicó que el club crema viene cumpliendo puntualmente con el pago de las cuotas establecidas en el plan de viabilidad y rechazó las versiones que apuntaban a una posible remoción de la directiva. “La salida de la administración actual no va a ocurrir. Universitario viene pagando las cuotas del plan de viabilidad de manera puntual y consecutiva, tal como lo señala el plan. No es cierto que exista un incumplimiento de tres cuotas del plan de viabilidad”, declaró en el programa ‘Nada que no sepa’.

Sobre el conflicto con acreedores

El representante legal merengue también detalló que existen acreedores que no han querido cobrar o que no pudieron ser ubicados pese a los intentos formales realizados por la institución. “Existen acreedores que no han querido cobrar o a los que no se ha podido ubicar. Se han enviado cartas notariales y realizado publicaciones en El Peruano, pero no ha sido posible pagarles”, sostuvo.

Según explicó Gilabert, el club incluso recurrió al Poder Judicial para dejar constancia de su voluntad de cumplir con los pagos pendientes mediante procesos de consignación. “Con estos acreedores, a los que consideramos hostiles, hemos iniciado acciones legales de consignación de pago en el Poder Judicial para acreditar nuestra voluntad de cumplir”, añadió.

Adrián Gilabert es el actual gerente legal de Universitario. (Foto: Universitario)

Adrián Gilabert vinculó la demanda con Gremco

Otro de los puntos más llamativos de sus declaraciones fue la referencia directa a Gremco. Gilabert señaló que el acreedor demandante tendría vínculos con anteriores administraciones concursales ligadas a dicha empresa. “Víctor Hualde fue un trabajador afín de las administraciones concursales, específicamente la de Gremco. Sus acciones han buscado desestabilizar esta gestión”, afirmó.

Asimismo, el abogado invitó públicamente al acreedor a acercarse a las oficinas del club para regularizar el proceso de pagos. “Aprovecho para invitar al señor Hualde a las oficinas del Estadio Monumental; si presenta sus datos financieros, mañana mismo iniciamos su cadena de pagos”, reveló.

Sobre Héctor Cúper y su llegada a la ‘U’

Finalmente, Adrián Gilabert fue enfático al señalar que no existe ningún impedimento legal para concretar la llegada de Héctor Cúper a Universitario de Deportes, ya que el club informa periódicamente a SUNAT sobre el cumplimiento del plan financiero.

“No existe ninguna traba legal para la contratación de Héctor Cúper. Para que una pretensión de ese tipo tuviera efecto, Universitario tendría que haber incumplido con tres cuotas del plan de viabilidad, algo que no ha pasado”, aseguró el letrado.

El abogado crema también remarcó que la institución entrega documentación constante sobre los pagos realizados. “Trimestralmente informamos a la SUNAT con vouchers y transferencias a los acreedores de acuerdo con el plan. La pretensión de este señor no es viable ni amparable”, concluyó Gilabert.

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