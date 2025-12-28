Adrián Gilabert, abogado de Universitario de Deportes, indicó que el club aún se encuentra evaluando su participación en la reunión planteada por el Ministerio del Interior para abordar la realización de las presentaciones de la ‘U’ y Alianza Lima. En ese contexto, sostuvo que uno de los criterios que debería primar es la cantidad de entradas vendidas para cada evento.

En declaraciones a Radio Ovación, Gilabert remarcó la confianza institucional hacia la Policía Nacional del Perú y su capacidad operativa. “De nuestro lado siempre está la mejor referencia de la Policía, hacia la institución policial y sus miembros y tenemos claro que siempre han actuado de la mejor manera cuando se producen este tipo de situaciones. La PNP es de las más capacitadas para atender este tipo de eventos”, señaló, al considerar que no existiría impedimento para que se desarrollen dos partidos amistosos el mismo día en una misma ciudad.

El representante legal del club también aseguró que Universitario cumplió con todos los requisitos exigidos para la organización de su evento. “Nosotros lo presentamos el 31 de octubre. Hemos presentado nuestros documentos con la debida anticipación y de manera completa”, explicó, detallando que el plan de seguridad, contratos, servicios médicos, seguridad privada y pólizas se encuentran en regla, por lo que —a su juicio— no habría motivos para modificar la solicitud presentada.

Respecto a la reunión convocada para el lunes, Gilabert explicó que la falta de una decisión responde a la percepción de que ya existiría una postura tomada desde el ámbito político. “Lo que estamos avizorando es que ha habido un anticipo de opinión por parte de alguna autoridad política”, comentó, aunque precisó que la intención del club sigue siendo colaborar y que lo más probable es que finalmente asistan al encuentro.

El abogado también hizo un llamado de atención al señalar que la prioridad debería estar vinculada al impacto sobre los hinchas. “Debería priorizarse la venta de entradas, no es lo mismo perjudicar a más de 55 mil personas que a 10 mil”, afirmó, en referencia a la diferencia de público que asistiría a cada presentación.

Finalmente, Gilabert expresó su preocupación por el productor a cargo de uno de los partidos. “Me preocupa el productor de ese partido de fútbol”, dijo, recordando antecedentes vinculados a la organización del amistoso ante Inter Miami y una actividad fallida relacionada con Lionel Messi, situación que —según sostuvo— afectó a los hinchas y generó una profunda decepción, especialmente entre los niños.

