FBC Melgar sumó una nueva derrota en el campeonato, esta vez ante Sporting Cristal 1-0 el último domingo, por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
LEE TAMBIÉN: Perú exporta hoy 41% menos que en el 2018: ¿cómo cayó el auge mundialista hasta ser la cola de Sudamérica?
La molestia por parte de los hinchas rojinegros que llegaron al estadio Alberto Gallardo fue tan evidente que incluso en máximo acreedor del club se acercó a dar la cara.
MIRA: 50 mil hinchas cantando “La Libertadores es mi obsesión” y el secreto detrás de Concha en su prime: lo que no se vio del 1-0 de la U ante Boys
Jader Rizqallah estuvo presente en el recinto deportivo celeste y prometió cambios con la incorporación del entrenador Juan Reynoso, quien dirigirá desde la próxima fecha.
“Nadie quiere esta situación. Soy el primero que está molesto. En los momentos felices no aparezco y ahora doy la cara”, dijo el directivo rojinegro.
“Ahora con la llegada de Juan Reynoso van a haber cambios. Soy el primero que quiere ganar. No estoy contento con esta situación”, añadió ante los hinchas de Melgar.
En la próxima jornada, el club arequipeño recibirá a Ayacucho FC el domingo 17 de agosto desde las 3:00 p.m..
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- “Tenemos tres años para consolidar el proyecto”: Franco Velazco, la charla con los jugadores y los detalles de su plan hasta el 2028
- Williams Riveros: “Muy contento por volver y la victoria. Fueron 25 días de mucha ansiedad”
- Pedro Ynamine atajó penal a Álex Valera en el final del primer tiempo entre la ‘U’ y Alianza Universidad | VIDEO
- Augusto Menéndez será el árbitro del Alianza Lima vs. Sporting Cristal en Matute
- Ignácio da Silva sobre regreso de Yoshimar Yotún: “Qué lindo verte de nuevo, capitán”
Contenido sugerido
Contenido GEC