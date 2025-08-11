Jader Rizqallah conversó con los hinchas rojinegros, tras la derrota ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.
Jader Rizqallah conversó con los hinchas rojinegros, tras la derrota ante Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.
Redacción EC
sumó una nueva derrota en el campeonato, esta vez ante Sporting Cristal 1-0 el último domingo, por la quinta jornada del Torneo Clausura de la .

La molestia por parte de los hinchas rojinegros que llegaron al estadio Alberto Gallardo fue tan evidente que incluso en máximo acreedor del club se acercó a dar la cara.

Jader Rizqallah estuvo presente en el recinto deportivo celeste y prometió cambios con la incorporación del entrenador Juan Reynoso, quien dirigirá desde la próxima fecha.

“Nadie quiere esta situación. Soy el primero que está molesto. En los momentos felices no aparezco y ahora doy la cara”, dijo el directivo rojinegro.

“Ahora con la llegada de Juan Reynoso van a haber cambios. Soy el primero que quiere ganar. No estoy contento con esta situación”, añadió ante los hinchas de Melgar.

En la próxima jornada, el club arequipeño recibirá a Ayacucho FC el domingo 17 de agosto desde las 3:00 p.m..

