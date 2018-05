ADFP publicó un spot en contra de la violencia sexual |VIDEO

Con la participación de varios capitanes de los clubes más importantes del país, como Leao Butrón, Carlos Lobatón, Aldo Corzo y Johnnier Montaño, la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), lanzó un spot contra la Violencia Sexual.

En las imágenes se juega un poco con las acciones propias de un partido de fútbol, pero éstas son relacionadas a los abusos sexuales que ocurren todos los días.

"Hay veces que aunque digamos la verdad no nos creen. Nos molesta que las pruebas no sean suficientes. Incluso nos culpan y dicen que lo provocamos. Y esperan que siga como si nada hubiese pasado. Si esto no es aceptable en el fútbol, tampoco en la vida", relatan en el video.

Mira aquí el video en contra de la Violencia Sexual

En el 2017, se registraron 3 ataques sexuales cada hora. Muchos de los denunciados fueron absueltos por "Falta de Pruebas".