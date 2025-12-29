FC Cajamarca oficializó la llegada de Pablo Lavandeira a través de sus redes sociales. El futbolista uruguayo no fue tomado en cuenta por Pablo Guede y tuvo que salir de Alianza Lima.

“¡Bienvenido a la familia del FC Cajamarca, Pablo Lavandeira!“, publicó el club cajamarquino.

“Estamos orgullosos de anunciar la incorporación de un jugador que derrocha entrega, talento y corazón en cada rincón de la cancha. lavandeira llega a la ‘Tierra del Cumbe’ para defender nuestros colores y guiarnos hacia el objetivo. ¡FC Cajamarca es tu nueva casa, Pablo! Vamos juntos por la gloria”, añadió.

En su segunda etapa en el cuadro ‘blanquiazul’, el futbolista uruguayo no tuvo continuidad debido a una lesión que lo marginó de varios encuentros.