El fútbol mundial está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y considerado por muchos como el mejor líbero de todos los tiempos. Más allá de su brillante trayectoria en Italia y la selección italiana, el exdefensor dejó un recuerdo imborrable en el Perú gracias a su visita a Lima en 2015, donde compartió con jóvenes futbolistas, recordó a la selección peruana de los años 80 y dejó un mensaje de esperanza para el desarrollo del balompié nacional.

Baresi llegó al país para supervisar y clausurar las actividades de la primera escuela oficial del AC Milan en Sudamérica. Durante su estadía explicó que el proyecto no solo buscaba descubrir nuevos talentos, sino también formar mejores personas. “Estoy encantado de estar en Lima. Nuestro objetivo no es solo descubrir futuros jugadores de fútbol, sino enseñarles a los alumnos valores para que crezcan como personas”, declaró.

La leyenda italiana también aprovechó su paso por nuestra capital para recordar el duelo que disputó frente a Perú en el Mundial de España 1982. “Perú tenía grandes jugadores como Cubillas, Uribe, Barbadillo y Oblitas, jugadores distintos”, afirmó. Asimismo, destacó al entonces futbolista de la Fiorentina, Juan Manuel Vargas, como uno de los principales representantes peruanos en el fútbol italiano.

Franco Baresi habló de la selección peruana en su paso por Lima. (Mario Zapata)

Durante esa visita también asistió a un entrenamiento de Deportivo Municipal, donde coincidió con el entonces entrenador Roberto Pompei, a quien había enfrentado años antes en la final de la Copa Intercontinental de 1994. “Nuestro objetivo no es solo buscar jugadores de fútbol, sino enseñarles valores para que sean mejores personas”, reiteró Baresi.

Con la partida de Franco Baresi, el fútbol pierde a uno de sus más grandes referentes defensivos. El italiano ganó seis títulos de Serie A, tres Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales con el AC Milan, además del Mundial de España 1982.

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