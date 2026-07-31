Adiós, Baresi: así fue su recordada visita a Lima y el emotivo mensaje que dejó al fútbol peruano. (Mario Zapata)
Adiós, Baresi: así fue su recordada visita a Lima y el emotivo mensaje que dejó al fútbol peruano. (Mario Zapata)
Por Redacción EC

El fútbol mundial está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Franco Baresi, histórico capitán del AC Milan y considerado por muchos como el mejor líbero de todos los tiempos. Más allá de su brillante trayectoria en Italia y la selección italiana, el exdefensor dejó un recuerdo imborrable en el Perú gracias a su visita a Lima en 2015, donde compartió con jóvenes futbolistas, recordó a la selección peruana de los años 80 y dejó un mensaje de esperanza para el desarrollo del balompié nacional.

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