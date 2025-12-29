Pablo Lavandeira cerró oficialmente su etapa en Alianza Lima y continuará su carrera en FC Cajamarca, club que anunció su contratación para la temporada 2026 de la Liga 1. El mediocampista uruguayo-peruano deja La Victoria luego de varias temporadas en las que se consolidó como uno de los futbolistas más representativos del plantel íntimo, tanto por su rendimiento como por su identificación con la camiseta.

La salida del volante se dio tras un acuerdo entre las partes, en un contexto de reestructuración deportiva en Alianza Lima. Lavandeira se despidió del club y de los hinchas con mensajes de agradecimiento, destacando los títulos obtenidos y el vínculo construido con la institución. En Matute valoraron su profesionalismo y el rol que cumplió dentro y fuera del campo durante su paso por el equipo.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

En lo deportivo, el mediocampista fue una pieza recurrente en distintos esquemas y procesos técnicos. Aportó dinámica, liderazgo y presencia en partidos decisivos, convirtiéndose en uno de los nombres habituales en las campañas que devolvieron a Alianza Lima al protagonismo del fútbol peruano en los últimos años.

𝑪𝒂𝒅𝒂 𝒆𝒕𝒂𝒑𝒂 𝒅𝒆𝒋𝒂 𝒉𝒖𝒆𝒍𝒍𝒂. 💙



Gracias, Pablo, por dejar el corazón en cada partido. Quedas en la historia del Club.👏🏾 pic.twitter.com/5ITjuqTk25 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 28, 2025

Los momentos más recordados de Lavandeira en Alianza Lima

El paso de Lavandeira por el club dejó imágenes que quedaron marcadas en la memoria del hincha blanquiazul. Una de ellas fue su ingreso lesionado en el duelo ante Cienciano en 2022, cuando decidió jugar los minutos finales pese a las molestias físicas, en una muestra de compromiso que fue ampliamente valorada por la afición.

Otro momento icónico se dio en el Torneo Clausura, cuando celebró un triunfo junto a los hinchas en Matute, protagonizando un festejo que reflejó su identificación con la camiseta y su conexión con la tribuna. A ello se suma su gol en la final de vuelta de la Liga 1 2022 ante Melgar, una anotación clave en la consagración aliancista que lo instaló definitivamente en la historia reciente del club.

La celebración de Pablo Lavandeira al finalizar el encuentro en Ayacucho junto con los hinchas de Alianza Lima pic.twitter.com/uP3QiA3USt — Luis Espino Risco (@LuiEspinoRisco) October 26, 2022

Ahora, Lavandeira afrontará un nuevo desafío en FC Cajamarca, donde será uno de los refuerzos de experiencia para el proyecto deportivo de 2026. Su salida marca el cierre de un ciclo importante en Alianza Lima y el inicio de una etapa distinta, lejos de Matute, pero con el respaldo de una trayectoria que dejó huella en el fútbol peruano.