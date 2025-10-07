Alianza Lima perdió el último fin de semana en Huánuco ante Alianza Universidad y, con este resultado, queda muy lejos de la pelea por el título del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

Esto ha generado la crítica del hincha blanquiazul que exige mejores resultados y, sobre el particular, se pronunció el administrador del club, Jorge Zúñiga.

“Es momento de pasar del discurso a la acción en todos los estamentos responsables de los resultados deportivos del club”, escribió en su cuenta de ‘X’.

“Son horas decisivas y necesitamos unidad y acción inmediata. Nosotros haremos lo propio para unir y actuar con la seriedad que corresponde”, añadió el directivo blanquiazul.

Por otro lado, el presidente de Aliancistas por el Perú apuntó a la Comisión Nacional de Árbitros, por decisiones, por lo menos, cuestionables.

“La autocrítica del área deportiva es importante, pero no podemos dejar de actuar ante los graves problemas arbitrales y otros hechos que han afectado a nuestro club. Aceptar errores es lo correcto, pero eso no quita que en la Liga1 Te Apuesto el suelo no está parejo para todos”, finalizó.

