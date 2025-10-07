Jorge Zúñiga utilizó sus redes sociales para dirigirse al hincha blanquiazul, tras la derrota en Huánuco ante Alianza Universidad.
Jorge Zúñiga utilizó sus redes sociales para dirigirse al hincha blanquiazul, tras la derrota en Huánuco ante Alianza Universidad.
Redacción EC
Redacción EC

perdió el último fin de semana en Huánuco ante Alianza Universidad y, con este resultado, queda muy lejos de la pelea por el título del Torneo Clausura de la .

LEE TAMBIÉN: Manuel Barreto y su contundente respuesta sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección | VIDEO

Esto ha generado la crítica del hincha blanquiazul que exige mejores resultados y, sobre el particular, se pronunció el administrador del club, Jorge Zúñiga.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

“Es momento de pasar del discurso a la acción en todos los estamentos responsables de los resultados deportivos del club”, escribió en su cuenta de ‘X’.

“Son horas decisivas y necesitamos unidad y acción inmediata. Nosotros haremos lo propio para unir y actuar con la seriedad que corresponde”, añadió el directivo blanquiazul.

MIRA: Liga Nacional de vóley femenino: así se jugará la primera fecha del campeonato 2025-2026

Por otro lado, el presidente de Aliancistas por el Perú apuntó a la Comisión Nacional de Árbitros, por decisiones, por lo menos, cuestionables.

“La autocrítica del área deportiva es importante, pero no podemos dejar de actuar ante los graves problemas arbitrales y otros hechos que han afectado a nuestro club. Aceptar errores es lo correcto, pero eso no quita que en la Liga1 Te Apuesto el suelo no está parejo para todos”, finalizó.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC