El delantero Raúl Ruidíaz aún se encuentra sin equipo y en las últimas semanas su nombre ha sonado como posibilidad de refuerzo de Sport Boys para la Liga 1 Te Apuesto.

Al respecto, el administrador del club chalaco, Adrián Alcocer, señaló que pese a ser un jugador con un alto valor en el mercado, “no está descartado”.

“Nos acercaron a Raúl Ruidíaz, pero no se pudo concretar por temas económicos. No está descartado por completo, pero no queremos ver un tema así antes de un partido vital”, dijo en declaraciones a RPP, a poco de medirse ante la ‘U’.

Como se recuerda, este domingo desde las 3:30 p.m. rosados y cremas se enfrentarán en el partido más atractivo de la jornada 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto.

Ambos clubes llegan con siete unidades, aunque los vigentes campeones nacionales tienen un partido pendiente ante Atlético Grau, suspendido por la tragedia en Trujillo.