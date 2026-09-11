Por Redacción EC

Adolfo Muñoz, mediocampista de UTC, expresó su molestia por el desempeño arbitral de Jesús Cartagena y cuestionó las decisiones que, según afirmó, vienen perjudicando constantemente al conjunto cajamarquino.

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