Adolfo Muñoz, mediocampista de UTC, expresó su molestia por el desempeño arbitral de Jesús Cartagena y cuestionó las decisiones que, según afirmó, vienen perjudicando constantemente al conjunto cajamarquino.

“Es un robo descarado. No nos dejan inscribir jugadores, nos quitan 10 puntos, nos están cag*** la carrera a nosotros, ya que nos vemos mal dentro de la cancha. Estamos haciendo un buen trabajo y nos empiezan a expulsar jugadores y pitar en contra”, lamentó.

Visiblemente incómodo, Muñoz sostuvo que, ante los constantes perjuicios, sería preferible que UTC no participe en la Liga 1. Asimismo, reclamó mayor justicia para la institución cajamarquina.

“No hagan participar a UTC en Liga1, ¿ya para qué? Estamos siendo perjudicados, tiene que haber justicia acá. Desciendan de una vez a UTC”, indicó ofuscado.

Actualmente, UTC es el colero en la tabla acumulada, y cada partido es una batalla de vida o muerte para permanecer en primera división.