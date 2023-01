—Imagino que hay incomodidad en la ‘U’ por la programación de la primera fecha de la Liga 1, un día lunes...

De todas maneras. Es lamentable cómo la Federación programa de esa manera los partidos de fútbol. Más aún cuando no hay otro compromiso el fin de semana de riesgo. La verdad que no hay criterio técnico para la programación, y todavía viene gente de afuera, a tratar de imponer cosas sin tener conocimiento de causa y del medio. Es como si se desconociera que Universitario es uno de los equipos más grandes del país y que habitualmente juega con una gran cantidad de personas. Esto definitivamente va en contra del sistema porque en vez de atraer a los sponsors, los alejas. Es lamentable.

—Cuando se refiere a personas de afuera, ¿lo dice por Héctor Lara, el director de Competiciones de la Liga1, quien trabajó en Cruz Azul y Morelia?

Sí, totalmente. Es gente que viene de fuera y parece que desconociera nuestra realidad y cuáles son los equipos más importantes. Sin ningún criterio técnico pareciera que se elaboró la programación de la fecha. A nosotros nos ha desconcertado, porque nuestro partido pudo ir en cualquier momento del domingo, sin ningún problema, pero lo programan para un lunes en la noche cuando sabemos que eso va a impactar en el aforo.

—¿Qué medidas han tomado?

No existe ninguna razón técnica para justificar semejante aberración, no existe. Sí, nosotros como corresponde por conducto regular, hemos presentado una queja formal contra la Liga 1, con efecto a que se reconsidere nuestra petición. Esto va en contra de la gente que está ansiosa de ver a Universitario. Es el primer partido del club en la Liga 1 y hay una expectativa grande por parte de la familia crema y no irán en plenitud, porque lógicamente la gente trabaja. La prioridad es el trabajo, y no el fútbol. Será muy complicado que toda la familia en pleno pueda asistir al estadio.

Universitario vs. César Vallejo en la 'Noche Poeta' (Foto: Universitario de Deportes)

—¿Para cuándo tendría una respuesta?

Tendría que ser en estos días. Tiene que ser rápido ¿no? Sí habría que hacer algún tipo de coordinación con las demás autoridades que están implicadas en la realización de los eventos. Sé puede coordinar, se puede hacer, pero lo que pasa que la Federación, a espalda de los clubes nuevamente toma decisiones y básicamente me refiero a que encapsulan la información y de espaldas de manera arbitraria toma decisiones y no le consulta a los clubes, porque quizás ha podido surgir otro tipos de propuestas ¿no? Pero menos nocivo que jugar un lunes. Lamentablemente no existe ese tipo de coordinación y tenemos este tipo de consecuencias.

—¿Cree que se debe a que la ‘U’ ha firmado con el Consorcio los derechos de TV y no sigue los lineamientos que ellos propusieron?

Puede ser que se trate de alguna represalia. Podría ser, pero al final el perjudicado es el fútbol porque a medida que generemos menos plata por taquilla y menos dinero por sponsor y si finalmente la televisión decide darnos menos dinero porque nadie nos ve. Entonces, eso impacta en lo que nosotros tenemos que pagarle a la Federación. Finalmente, ellos mismos se disparan a los pies, porque si nosotros ganamos menos, consecuentemente los porcentajes que tenemos que pagarles a ellos por derechos son menores. Mal haría en tomar represalias cuando esto impactaría en ellos mismos también, en temas económicos, por lo cual dejas de hacer mil cosas, pensando en el bien del fútbol, como hacer canchas de fútbol, destinarlo a infraestructura, invertir en menores, lo que tiene que hacer una Federación de Fútbol. Hasta para eso hay que ser un poco más de inteligente.

—Con todo esto, ustedes tienen que remar y buscar que se respete los intereses de Universitario de Deportes...

A nosotros nadie nos va a poner una agenda y nadie nos va a decir qué es lo mejor para nosotros. Tenemos que actuar en función de lo que es mejor para el club. No podemos tomar decisiones en base a especulaciones o probabilidades. Porque eso justamente te lleva al desbalance económico. Nosotros tomamos decisiones en base a cuestiones comprobadas, objetivas y técnicas, sino no la tomamos. Si la Federación quiere tomar ese camino, bacán, no hay ningún problema, que tomen todas las decisiones que ellos quieran, pero que no nos jalen.

—¿Cuál es el plan de 2023 para sanear las deudas de Universitario?

Gracias por la pregunta, me permite decirte e informar que Universitario desde hace mucho tiempo no pagaba deuda corriente tributaria. Hoy nuestra cuenta corriente tributaria está al día. Nosotros hemos logrado poner la deuda tributaria al día. Estamos pagando obligaciones que nosotros encontramos según una auditoría una deuda de casi 70 millones de soles (deuda corriente), la misma que ha sido disminuida por los pagos parciales que estamos haciendo. Por lo tanto, este año vamos a seguir con el mismo orden financiero económico y la misma responsabilidad financiera para poder seguir pagando deuda que no ha sido generada por esta gestión, sino por el proceso concursal y bueno hay que pagarla porque es deuda de la institución y seguramente también habrá novedades con la deuda concursal que también hay que pagarlo.

TRUJILLO, PERÚ - 26 DE JULIO DEL 2022. LIGA 1 / FECHA 4: Partido válido por la fecha 4 del torneo clausura del campeonato de primera división del fútbol peruano entre los equipos: Universidad César Vallejo (UCV) y Universitario de Deportes (U). Estadio: Mansiche Foto: FERNANDO SANGAMA / @photo.gec / NUCLEO-FOTOGRAFIA > FERNANDO SANGAMA

—Deuda corriente... ¿hasta cuándo es el plazo para cancelarla?

Mira, la deuda corriente es la que surge mensualmente como obligación del club, es decir, son tus obligaciones mensuales. Lamentablemente el club había dejado de pagar sus obligaciones mensuales, no estaba cumpliendo con ello dentro del proceso concursal. Se dejaron de pagar impuestos. declaraciones o por lo menos no se declaraba, deudas laborales, eso se había dejado de pagar dentro del proceso concursal. Es decir, Universitario no pagaba lo que tenía que pagar mensualmente, lamentablemente. Nosotros hemos asumido esa deuda y estamos cumpliendo con el pago de esta. Además, de lo que nosotros tenemos que pagar mensualmente que son obligaciones del club, adicionalmente a ello, nuestra gestión está cumpliendo con pagar deudas generadas por antiguas administraciones que no cumplían con obligaciones tributarias, laborales, etc.

—¿Cómo marcha el pago de la deuda a Umbro?

Con Umbro no hay una definición. De hecho, salió un laudo arbitral y nosotros conforme y como corresponde según nuestro derecho estamos acudiendo al Poder Judicial para tratar de revertir el fallo que salió a nivel arbitral. Entonces, todavía no hay nada concreto y esperaremos la definición de la justicia peruana para que indique si corresponde o no el pago.

—¿Cuándo tendrían una respuesta?

Eso depende ya del Poder Judicial, tú sabes que los plazos ahí son relativos, no podría darte una fecha exacta. Si la justicia lo determina, seríamos muy respetuosos y cumpliríamos con lo que se disponga.

—El tema de Alex Valera, ¿al Fateh les ha dicho cómo afrontará la deuda con ustedes?

Por un tema de confidencialidad de contratos, no te puedo decir información. Por ser confidencial no puedo divulgar nada de la situación.

Alex Valera quedó fuera de Al Fateh. (Foto: GEC)

—¿Considera que sin tener la billetera de Alianza Lima han formado el plantel más competitivo de la ‘U’ de los últimos años?

Mira, nosotros siempre lo hemos dicho, acá lo que se hace es gestión y la primera persona que hace punche para hacer gestión es Jean Ferrari. Él es una persona que respira fútbol y que cómo pocos conocen el sistema fútbol, por lo tanto, quizás se le hace más sencillo, lograr objetivos sin necesidad de tener tanto recurso económico, porque cuando no hay recurso económico pues hay recurso humano y lo que te puedo decir, si bien, no quiero hablar de más o menos, pero esa pequeña incidencia de recurso económico en Universitario lo suplimos muy bien por esa pasión que trabajamos en el club y con la capacidad que tiene cada uno de sus trabajadores empezando por Jean, quien es el primero en iniciar gestiones y tratar de concluirlas en beneficio de la institución.

—¿Qué puede esperar el hincha de Universitario en la ‘Noche Crema’?

En primera instancia, lo que te puedo decir es que al hincha no hay nada que decirle y solo tenemos que agradecer. El hincha de Universitario es único, cuando se tiene que poner de pie siempre está ahí. Es un hincha especial porque a pesar de todo lo que ha vivido el club, nunca dejó de estar con su institución. No se queda en la parte deportiva, sino que también está informado de los temas institucionales. Siempre está ahí. Con respecto a los permisos, tenemos que entender que el fútbol es un tema social. Nuestro país puede tener problemas, pero si hay algo que nos une es el fútbol. Al fútbol hay que dejar de verlo como si fuese una actividad de alto riesgo, donde la policía tiene que estar con todas las antenas puestas. De hecho, lo tiene que estar, pero no deja de ser una actividad que une a la gente, nuestra preocupación debe ser por llevar a la familia al estadio y lograr que sea un evento familiar y un espectáculo. Esto no es un campo de guerra es un partido de fútbol. Tres o cinco delincuentes no pueden malograr la fiesta de 80 mil personas.

—¿Algo más del área legal de Universitario que el hincha deba conocer?

Hay que estar atentos a nuestros habituales enemigos que tampoco duermen, yo creo que este es el año en que Universitario se va a liberar de los enemigos que le han hecho mucho daño al club y se han servido en vez de servir a la ´U´. La persona que viene a trabajar a Universitario tiene que estar dispuesta a entregar todo, pero nunca quitarle a la ´U´. A Universitario no se le quita, se le da y se le entrega. Todos esos enemigos que le han hecho daño al club queriendo perjudicar y exprimir es muy probable que este año le digan adiós al club y que nunca más vivan de la mamadera de la ´U´.