El delantero uruguayo, ex Alianza Lima, actual futbolista de Racing de Avellaneda, recordó su paso por la institución blanquiazul.
Redacción EC

Pese a que fue parte del plantel que descendió con en aquel recordado partido ante Sport Huancayo en el Estadio Nacional en 2020, el delantero uruguayo Adrián Balboa guarda un gran cariño por el club de La Victoria.

Actualmente, juega en Racing de Avellaneda, bajo la dirección técnica de Gustavo Costas, y a sus 31 años planea volver, en un futuro cercano, a vestirse de blanquiazul.

“En algún momento me gustaría volver a Alianza. Es un equipo al que le tengo mucho cariño. El último semestre que estuve fue malo en lo personal. No me siento parte de esa etapa”, recordó en entrevista en el programa ‘Mano a Mano.

“Me encantaría volver para irme de otra manera, siento que me lo merezco”, añadió el delantero de 31 años.

Balboa disputó 24 partidos con Alianza Lima y logró anotar en cinco oportunidades.

